СолоХа, которую заподозрили в беременности от Тараса Цымбалюка, засветилась в объятиях нового 'холостяка'. Фото

Украинская певица СолоХа, которую заподозрили в беременности от нового главного героя реалити-шоу "Холостяк 14" Тараса Цымбалюка, решила не опровергать предположения о том, что актер якобы станет отцом ее будущего ребенка. Напротив, исполнительница подогрела эти слухи, поделившись несколькими кадрами, где крепко обнимается с артистом.

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Знаменитости вместе участвуют в спектакле "Наші Кайдаші", где и играют страстные чувства. Соответствующие кадры певица обнародовала на личной странице в Instagram.

СолоХа поделилась интересным фрагментом из театрального перформанса, где сидит на коленях у Тараса Цымбалюка, пока он обнимает ее и играет сцену с поцелуями. В частности, исполнительница показала несколько моментов, на которых держит "холостяка" за руку.

Следует заметить, что информация о том, что СолоХа якобы беременна от Цымбалюка появилась на сайте УНИАН. Ссылаясь на информацию инсайдера, работающего в театральной сфере, редакция информационного агентства сообщила, что роман между звездами вроде бы разгорелся во время совместной работы над спектаклем. Отмечается, что певица сыграла Мотрю в "Наших Кайдашах" благодаря рекомендации актера.

"Как оказалось во время репетиций, что я видел лично, у них очень теплые и более чем "дружеские" отношения. Она сейчас беременна от него! В наших театральных кулуарах все об этом сплетничают", – сказал источник, – "Со Светлицкой это было в прошлом... Был недолгий роман. Он любит, чтобы без обязательств. Светлицкая начала давить на серьезные отношения. А СолоХа не давит, потому что у нее есть муж. Ее устраивает роман на стороне".

Напомним: 18 апреля стало известно, что Тарас Цымбалюк будет главным героем реалити-шоу о любви "Холостяк 14". На Instagram-странице телеканала СТБ появился анонс нового сезона, где отметили: "Мы получали сотни сообщений от женщин с просьбами, чтобы это был именно он. В свои 35 Тарас имеет много успешных проектов, фильмы с ним попадают на Netflix, а его герои становятся культовыми. За его брутальной внешностью скрывается мужчина, который не потерял веры в любовь и знает, чего хочет в отношениях".

Звезда сериала "Спіймати Кайдаша" был дважды женат. Первой избранницей Цымбалюка стала его одногруппница, а второй раз он связал себя узами брака со стилисткой Тиной Антоненко. Третьей женщиной, которая завоевала сердце актера, была ресторатор Светлана Готочкина. В течение длительного времени пара имела романтические отношения и часто появлялась вместе на публичных мероприятиях, однако недавно Цымбалюк стал называть себя одиноким. Это спровоцировало слухи о разрыве. Причину расставания они никак не комментируют.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Леся Никитюк на фоне слухов о беременности призналась, почему пока не планирует свадьбу с невестой-военной.

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