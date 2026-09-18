"Тамбовский волк" Жидков, который сбежал из "Квартала 95" в США, оказался в финансовом затруднении и выдал циничное заявление о "свободе"

Бывший сценарист студии "Квартал 95" Валерий Жидков, более известный под сценическим псевдонимом "Тамбовский волк", откровенно рассказал, что его жизнь в США складывается не так уж и легко. С момента бегства из Украины после начала большой войны комик до сих пор так и не нашел своего места за границей и даже оказался в затруднительном финансовом положении. Однако, несмотря на это, Жидков цинично выдал, что нигде не чувствовал себя так "свободно", как в США.

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Соответствующее заявление он сделал в подкасте россиянки OK TALKS SHOW. В ходе беседы "Тамбовский волк" всячески расхвалил американцев и нашел не одну причину, почему они "лучше нас".

По мнению Валерия Жидкова, "мы безнадежно отстали" от граждан США. Он убежден, что американцы якобы никогда не сталкиваются с необходимостью самостоятельно ремонтировать вещи, поскольку могут позволить себе обратиться к специалистам, а не придумывать что-то особенное из-за "бедности и разрухи". Под "нами" сценарист, который родился в РФ, но прожил более 20 лет в Украине, вероятно, имел в виду россиян. Когда ведущая произнесла фразу "россиянин россиянина не обманывает", он лаконично добавил: "Да, наши друг друга не одурачат".

Однако больше всего "Тамбовского волка" привлекает в американцах то, что они больше интересуются локальными событиями, а не масштабными мировыми проблемами, в частности, войной РФ против Украины. Именно такая своеобразная отстраненность и стала решающим фактором для артиста при выборе страны для переезда.

"Я ни разу в жизни не чувствовал себя более свободным, несмотря на то, что у меня сейчас все очень нестабильно и с работой, и с финансами. Огромное количество непредвиденных расходов, и ты, не зная правил, ошибаешься, совершаешь множество ненужных действий. Несмотря на этот дискомфорт, я признался самому себе, что никогда не чувствовал себя таким свободным, хотя и не имею представления, как буду жить завтра", – заявил сценарист.

Напомним, что после начала большой войны Валерий Жидков почти полностью исчез из информационного пространства. Комик осудил российскую агрессию, но о своей жизни ничего не рассказывал. Молчание он прервал летом 2022 года, когда в интервью заявил: в день начала полномасштабной войны находился с семьей в Киеве. Впоследствии, по словам "Тамбовского волка", он вывез родных за границу, а сам был на Закарпатье и затем вернулся в столицу.

Однако надолго в Украине Жидков не задержался. Он сбежал за границу, о чем, кстати, никоим образом не предупредил бывших коллег из "Квартала 95".

"Он уехал, не знаю, можно ли это назвать "по-английски" или нет. Когда я узнал, что он ушел, это было неожиданно. Я пришел, а мне сказали: "Валера уехал". Ну, уехал и уехал. Значит, ты такой "сильный" чувак", – рассказывал Евгений Кошевой, подчеркивая, что Жидков больше не является членом команды "Квартала 95".

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Влад Яма с иронией рассказал, как скотился до тамады после переезда в США.

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