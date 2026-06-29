Был звездой первой величины, а сейчас таскает тележки в майке-"алкоголичке": Влад Яма иронично рассказал, как скатился до тамады в эмиграции

Бывшая звезда шоу "Танцы со звездами" и один из самых известных украинских хореографов, а теперь беженец Влад Яма показал, насколько кардинально изменилась его жизнь после переезда в США. Он с самоиронией опубликовал два контрастных кадра, которые красноречиво демонстрируют его путь от телевизионной знаменитости до человека, который теперь самостоятельно возит аппаратуру на выступления.

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Снимки появились в его InstaStories. Сначала Яма показал себя в 2021 году на церемонии вручения премии "Национальная легенда Украины". Тогда он был одним из самых узнаваемых хореографов страны, регулярно появлялся на телевидении и посещал светские мероприятия.

Второе видео было снято уже в США. На нем Влад Яма в белой майке и шортах тащит тележку с музыкальным оборудованием к яхте, где должен был работать диджеем.

Именно таким сравнением артист иронично показал, как изменилась его жизнь после эмиграции, и подписал: "Я в Украине / я в США".

Еще в первый день полномасштабного вторжения России Яма покинул Украину и впоследствии поселился в Майами (США). Построить такую же успешную карьеру хореографа, как на родине, ему не удалось. Время от времени он проводил танцевальные мастер-классы, в частности для русскоязычной аудитории, из-за чего у него возникали скандалы в сети.

Впоследствии артист решил сменить направление деятельности и начал развиваться как диджей. Именно это занятие, судя по его социальным сетям, постепенно стало приносить ему больше заказов.

Впрочем, Яма не ограничился только диджейством. Недавно он начал рекламировать себя еще и как ведущего праздников. В своем Instagram хореограф публиковал объявление: "Планируете корпоратив, свадьбу, частный праздник? Влад Яма: ведущий, DJ, танцевальные интерактивы".

Этим направлением Влад Яма занимается вместе со своей женой Лилией, которая является его менеджером.

Одновременно с ироничным признанием Ямы Лилия Яма также признала, что жизнь в США оказалась непростой. В InstaStories она написала: "Сейчас в моей жизни непростой период. Но я знаю – я обязательно справлюсь".

Сам Влад Яма неоднократно публично уклонялся от подробных объяснений относительно своего пребывания за границей. В одном из интервью он лишь отметил, что решение уехать из Украины было принято из соображений безопасности.

Ранее OBOZ.UA писал, что Влад Яма двумя словами отреагировал на массированный удар по Украине. Он почти не комментирует войну и не высказывается по поводу российских обстрелов.

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