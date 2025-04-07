'Там до сих пор жив украинский язык'. Певица Алена Тополя рассказала о жизни родственников в оккупации

Родившаяся и выросшая в Запорожье певица АленаТополя призналась, что некоторые из ее близких родственников сейчас проживают на временно оккупированной территории Украины. Родители Алены переехали в Киев еще до начала полномасштабного вторжения.

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Об этом Алена Тополя рассказала в интервью OBOZ.UA. Певица говорит, что ее мама ныне поддерживает связь с родственниками.

"У нас есть родственники, которые проживают на территории, которая ныне оккупирована, – рассказывает Алена Тополя – Мама держит с ними связь. Возможности уехать у них нет – просто это уже поздно делать. Ситуация сложная, приходится работать на оккупантов, чтобы выжить. Но то, что я знаю из разговоров, украинский язык там до сих пор жив. Все очень устали, но ждут освобождения".

"Мои родители еще с 2019 года живут в Киеве, – добавляет Алена Тополя. – Продали дом в Запорожье и купили здесь жилье. Но, честно говоря, очень хотят вернуться домой. Им не комфортно в Киеве, не нравится. Хочется туда, где родились, где душа твоя, твоя земля – где тебе было классно. И это нормально, но как сложится – время покажет".

Ранее OBOZ.UA писал, что родившаяся в Харькове актриса Любава Грешнова рассказала, как ее родственники пережили оккупацию. Приграничное с Россией село в Харьковской области, где живут родные актрисы, оккупировали россияне в первый же день вторжения.

"В селе у всех забрали автомобили, а мой дядя додумался: разобрал машину на большие детали и разнес по сараям соседей, колеса закопал, – рассказывала актриса. – И так сохранил свой транспорт. Когда освободили наше село, он собрал автомобиль. Дядя сидел в тюрьме два месяца. Также туда забрали нашу 75-летнюю соседку – бабушку Марию. На нее написали донос. Местные, которые сотрудничали с оккупантами, сдавали односельчан, чтобы залезть потом в дом и забрать какую-то еду. У бабы Марии была пасека".

Полное интервью с Аленой Тополей читайте на OBOZ.UA здесь.

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