'Такие искренние и простые': шеф-повар канадского ресторана рассказал о поведении Меган Маркл и принца Гарри, которое его поразило

Принц Гарри и Меган Маркл побывали в Канаде, где, в частности, сходили на двойное свидание с популярным канадским певцом Майклом Бубле и его женой актрисой Луисаной Лопилато. Пары посетили ресторан Vij's в Ванкувере.

Шеф-повар заведения Викрам Видж имел возможность познакомиться и пообщаться с герцогом и герцогиней Сассекской. Он признался, что его поразила простота и искренность королевских особ, передает журнал PEOPLE.

По словам кулинара, Меган и Гарри позволили ему самостоятельно составить для них меню. Правда, невестка короля Великобритании уточнила, что предпочитает острые блюда.

"Они были очень дружелюбны и милы. Они пришли и поговорили с персоналом кухни, очень уважительно разрешили мне выбирать еду как шеф-повар. Я сказал, что собираюсь что-нибудь приготовить для них. Я спросил их, нет ли у них каких-либо аллергий или чего-то, чего бы им не хотелось. Меган ответила, что любит острую еду", – поделился Видж.

По словам повара, он приготовил для всех четырех звездных посетителей четыре закуски из местных продуктов, добавив в одну из них пряные индийские специи.

Кроме вкусных закусок, Видж также удивил гостей множеством основных блюд, среди которых "ягнячье мороженое, похожее на каре ягненка, с маринованной горчицей и сладким белым вином в сливочном карре из пажитника", которое, по его словам, он уже готовил для принца Уильяма и Кейт Миддлтон во время их визита в Ванкувер в 2016 году.

Ягненок пришелся по вкусу принцу Гарри, а его жена тем временем пробовала козье мясо, к которому попросила добавить еще больше перца чили.

Шеф-повар рассказал, что "удивительный" момент произошел в конце вечера, когда Меган заметила, что работники кухни наблюдают за ней, и спросила, может ли она пойти и поблагодарить их.

"На моей кухне работает исключительно женский персонал. Все они – мои тети, сестры и люди, которые работают со мной уже более 30 лет, поэтому они были очень взволнованы, потому что думали: "Боже мой, кто такой великий проходит через кухню". . Это было очень уважительно", – рассказал Видж.

Он добавил, что Меган и Гарри своим поведением в течение вечера демонстрировали сильную связь между собой. По словам повара, в отношениях супругов считывается любовь и уважение.

Шеф поделился общим фото с герцогом и герцогиней на личной странице в Instagram, где также оставил несколько теплых слов в адрес своих достопочтенных гостей. Он заметил, что принц Гарри и Меган Маркл поразили его своей простотой.

"Какой волшебный вечер! Получил невероятное удовольствие от встречи с принцем Гарри и Меган Маркл! Такие искренние и простые люди. Чувствую благодарность за такие незабываемые моменты! Памятная ночь", – прокомментировал кулинар.

Как писал OBOZ.UA, Меган и Гарри сменили фамилию своим детям – 4-летнему Арчи и 2-летней Лилибет. До того как король Чарльз III взошел на престол, дети герцога и герцогини были "Арчи Маунтбеттен-Виндзор" и "Лилибет Маунтбеттен-Виндзор".

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