Принц Гарри и Меган Маркл сменили фамилию своим детям: раньше они были Маунтбаттен-Виндзор

Принц Гарри и его жена Меган Маркл сменили фамилию своим детям – 4-летнему Арчи и 2-летней Лилибет. До того как король Чарльз III взошел на престол, дети герцога и герцогини были "Арчи Маунтбеттен-Виндзор" и "Лилибет Маунтбеттен-Виндзор".

Однако недавно супруги решили пойти на перемены, сначала переименовав свой сайт на "Сассекских", а впоследствии и сменив детям фамилию согласно своему королевскому титулу. Об этом сообщает издание People.

Дети Гарри и Меган получили титулы принца и принцессы, когда их дедушка – король Чарльз стал монархом в сентябре 2022 года. Знаменитая пара впервые использовала королевские титулы своих детей в марте 2023 года, когда объявила о крестинах Лилибет, а на официальном сайте королевской семьи их имена были изменены на "Принц Арчи Сассекский" и "Принцесса Лилибет Сассекская".

Как пишет People, Сассекские – это семейная фамилия. Использование титулов как фамилий их детей соответствует традиции, которую используют члены королевской семьи. Трое детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон официально имеют имена принц Джордж Уэльский, принцесса Шарлотта Уэльская и принц Луи Уэльский, подражая титулам своих родителей. Однако они используют менее официальный вариант в школе: Джордж Уэльский, Шарлотта Уэльская и Луи Уэльский.

Принц Уильям и принц Гарри также пошли по этому пути, когда речь шла об их фамилиях во время службы в вооруженных силах, став "Уильям Уэльский" и "Гарри Уэльский".

Формально фамилия королевской семьи – Маунтбеттен-Виндзор. Разговоры о королевских титулах Меган и принца Гарри возобновились на фоне запуска их нового веб-сайта Sussex.com.

После того, как в 2020 году пара отошла от королевской семьи, Букингемский дворец объявил, что они больше не будут использовать свои титулы Его/Ее Королевского Высочества. Однако Гарри и Меган все еще официально именуются герцогом и герцогиней Сассекскими.

Кроме того принц Гарри сохранил свое место в линии престолонаследия. Кто следующий в очереди на престол – читайте в нашем материале.

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