Тайна "свадьбы" Артема Пивоварова: стало известно, когда избранница певца сменила фамилию и какой дорогой "подарок" она сделала себе перед этим

После того как в сети заговорили о тайной свадьбе Артема Пивоварова, OBOZ.UA обнаружил новые доказательства. Редакции стало известно, когда избранница артиста Дарья Чередниченко сменила фамилию, какой дорогой автомобиль появился в ее собственности незадолго до этого и что связывает пару по документам.

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Накануне Telegram-канал блогера Богдана Беспалова отметил, что певец якобы женился на своем многолетнем менеджере Дарье Чередниченко, с которой, по слухам, находится в отношениях почти десять лет. В качестве доказательства он привел смену фамилии девушки в ее ФЛП.

"Была Чередниченко Даша, стала Пивоварова Даша. Поздравляем Артема и Дашу Пивоваровых с тайной свадьбой. Девушка недавно сменила фамилию", – отметили там.

OBOZ.UA проверил эту информацию в государственных реестрах. Как выяснилось, 10 июня 2026 года в реестр физических лиц-предпринимателей действительно были внесены изменения, согласно которым Дарья Чередниченко стала Дарьей Пивоваровой.

В то же время это лишь дата обновления сведений в реестре, поэтому точно неизвестно, получила ли она новые документы именно в этот день или смена фамилии произошла чуть раньше.

Впрочем, это не единственная интересная деталь, которую удалось найти редакции. За 10 дней до смены фамилии, 30 мая, Дарья оформила на себя Mercedes-Benz GLC 200 2023 года выпуска. Средняя стоимость такого автомобиля на украинском рынке сегодня составляет около 45–50 тысяч долларов в зависимости от комплектации, пробега и состояния машины.

Кроме того, OBOZ.UA стало известно из реестров, что Артем Пивоваров и Дарья Пивоварова зарегистрированы по одному адресу в Ирпене. Этот факт в сочетании с изменением фамилии фактически подтверждает, что пара официально состоит в браке.

Редакция также обратилась за комментариями к супругам. Ни Артем Пивоваров, ни Дарья Пивоварова не ответили на запросы журналистов.

Несмотря на многолетние слухи о романе, Артем Пивоваров публично не говорил об отношениях со своей менеджером. Личную жизнь артист традиционно держит подальше от посторонних глаз.

В то же время еще в 2017 году певец рассказывал, что находится в отношениях с Дарьей Чередниченко. Именно тогда она снялась в его клипе "Моя ніч", где между ними была сцена поцелуя, что подогрело слухи о романе.

Известно, что Дарья работает с певцом практически с самого начала его музыкальной карьеры. В концертно-продюсерской компании Magicbox Association даже отмечали, что именно она "ковала успех артиста с тех пор, когда перед ним были закрыты все двери".

На личной странице Дарьи совместные фотографии с Пивоваровым появлялись еще в 2014 году.

Новую волну разговоров об их отношениях вызвал и концерт Артема Пивоварова во Дворце спорта в 2025 году. Во время исполнения песни "Блакить твоїх очей" поклонники заметили, как артист несколько раз особо смотрел в сторону избранницы, находившейся в зале.

В начале того же года журналистка Наталья Тур обратила внимание на обручальное кольцо на безымянном пальце певца и прямо спросила, женат ли он. Пивоваров тогда не стал подтверждать брак и ответил, что это "просто аксессуар". В то же время похожее кольцо неоднократно замечали и на руке Дарьи.

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