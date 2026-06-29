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Интернет-детективы нашли новую девушку Дантеса, которую он скрывал от публики: фанаты в восторге от ее красоты

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
6,5 т.
Интернет-детективы нашли новую девушку Дантеса
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В день рождения певца Владимира Дантеса поклонники раскрыли личность девушки, которую он задолго до этого заинтриговал в своих InstaStories. После того как артист опубликовал романтическое видео с поцелуем, но намеренно скрыл лицо незнакомки, пользователи соцсетей быстро взялись за собственное "расследование".

Уже через несколько часов в Threads начали распространять скриншоты со страницей девушки, которую называют новой избранницей Дантеса. Речь идет об Анастасии Неправде, которая работает в сфере маркетинга в киберспорте.

28 июня, в день 38-летия артиста, Дантес поделился коротким видео в Instagram, на котором целуется с девушкой. Камера была установлена так, чтобы ее лицо осталось вне кадра. Сам певец никаких объяснений не дал, лишь фактически намекнул на новые отношения.

Дантес поделился коротким видео, на котором целуется с девушкой
Любимая девушка Дантеса

Именно после этого пользователи начали искать, кто мог быть рядом с музыкантом. В Threads нашли и показали скриншот из сторис Анастасии Неправды, где она поздравила мужчину словами: "С днем рождения, любимый".

Пользователи Threads нашли и показали скриншот из сторис Анастасии Неправды

На фото виден мужчина с характерными татуировками на руке, которые совпадают с татуировками самого Дантеса. Именно это совпадение стало главным аргументом, позволяющим понять, что именно Неправда является его девушкой.

В частности, они подписаны друг на друга в Instagram.

Татуировки совпадают.

В комментариях многие пользователи также отметили внешность Анастасии, назвав ее очень красивой.

В то же время в тех же обсуждениях начали появляться утверждения, что Дантес якобы уже даже женился. Однако никакого подтверждения этой информации нет. Сам артист не комментировал ни личность девушки, ни слухи о возможном браке.

Они подписаны друг на друга в Instagram.

Напомним, ранее Дантес встречался с дизайнером Дашей Кацуриной. Об их романе стало известно летом 2022 года после того, как оба расстались со своими бывшими партнерами – Надей Дорофеевой и Мишей Кацуриным, которые впоследствии поженились.

Слухи о расставании Дантеса и Кацуриной появились еще в августе прошлого года, после чего пару перестали видеть вместе. Ни певец, ни дизайнер официально не сообщали о прекращении отношений.

Ранее OBOZ.UA подробнее рассказывал, что известно о личной жизни Владимира Дантеса. После разрыва отношений с Дашей Кацуриной певец заявил, что больше не планирует выносить личную жизнь на публику.

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