Интернет-детективы нашли новую девушку Дантеса, которую он скрывал от публики: фанаты в восторге от ее красоты

В день рождения певца Владимира Дантеса поклонники раскрыли личность девушки, которую он задолго до этого заинтриговал в своих InstaStories. После того как артист опубликовал романтическое видео с поцелуем, но намеренно скрыл лицо незнакомки, пользователи соцсетей быстро взялись за собственное "расследование".

Видео дня

Уже через несколько часов в Threads начали распространять скриншоты со страницей девушки, которую называют новой избранницей Дантеса. Речь идет об Анастасии Неправде, которая работает в сфере маркетинга в киберспорте.

28 июня, в день 38-летия артиста, Дантес поделился коротким видео в Instagram, на котором целуется с девушкой. Камера была установлена так, чтобы ее лицо осталось вне кадра. Сам певец никаких объяснений не дал, лишь фактически намекнул на новые отношения.

Именно после этого пользователи начали искать, кто мог быть рядом с музыкантом. В Threads нашли и показали скриншот из сторис Анастасии Неправды, где она поздравила мужчину словами: "С днем рождения, любимый".

На фото виден мужчина с характерными татуировками на руке, которые совпадают с татуировками самого Дантеса. Именно это совпадение стало главным аргументом, позволяющим понять, что именно Неправда является его девушкой.

В частности, они подписаны друг на друга в Instagram.

В комментариях многие пользователи также отметили внешность Анастасии, назвав ее очень красивой.

В то же время в тех же обсуждениях начали появляться утверждения, что Дантес якобы уже даже женился. Однако никакого подтверждения этой информации нет. Сам артист не комментировал ни личность девушки, ни слухи о возможном браке.

Напомним, ранее Дантес встречался с дизайнером Дашей Кацуриной. Об их романе стало известно летом 2022 года после того, как оба расстались со своими бывшими партнерами – Надей Дорофеевой и Мишей Кацуриным, которые впоследствии поженились.

Слухи о расставании Дантеса и Кацуриной появились еще в августе прошлого года, после чего пару перестали видеть вместе. Ни певец, ни дизайнер официально не сообщали о прекращении отношений.

Ранее OBOZ.UA подробнее рассказывал, что известно о личной жизни Владимира Дантеса. После разрыва отношений с Дашей Кацуриной певец заявил, что больше не планирует выносить личную жизнь на публику.

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