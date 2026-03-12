Пожилая поклонница Трампа потеряла сознание перед камерой и сорвала его речь: президент попросил включить песню, пока ее спасали

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп был вынужден прервать свою речь в Кентукки, ведь одной из его сторонниц стало плохо. Пожилая женщина стояла позади 79-летнего политика среди толпы людей, поэтому камера зафиксировала момент, как она внезапно оперлась на поручни, а через мгновение упала на пол без сознания.

Видео дня

На видео, которое опубликовали на YouTube-канале WFLA News Channel 8, видно, что другие зрители начали мгновенно поднимать руки вверх и звали медиков на помощь. Их поведение привлекло внимание и самого Дональда Трампа, который остановил свое выступление и сказал в микрофон: "Есть ли у нас здесь врач?".

Спасатели быстро подбежали к пожилой поклоннице президента США и начали приводить ее в чувство. Дональд Трамп наблюдал за процессом, время от времени подчеркивая, чтобы медики не спешили: "У нас есть время. Здесь замечательные люди. Они ждали так долго. Часы и часы".

Позже, когда медики все еще продолжали спасать женщину, политик попросил включить песню Ave Maria. Трамп был убежден, что с его поклонницей все будет хорошо, поэтому считал звучание композиции в зале довольно уместным.

Трек все же не включили, зато в помещении начали раздаваться громкие аплодисменты, поскольку врачи привели женщину в чувство. Она стала на ноги и сразу же улыбнулась Дональду Трампу, который со своей стороны радостно поднял кулаки в воздух.

"Она прекрасно выглядит", – сказал президент США, когда медики выводили его поклонницу из зала, поддерживая за руки.

Ранее OBOZ.UA писал, что Трамп раскрыл, за что его наедине ругает жена.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!