Сын Ольги Фреймут стал победителем конкурса для молодых поэтов: ведущая показала редкое фото 8-летнего Валерия

8-летний сын украинской телеведущей Ольги Фреймут Валерий стал победителем конкурса для молодых поэтов в Лондоне. Мальчик показал свои литературные способности, написав небольшой англоязычный акростих "Animals", где первые буквы каждой строки образуют полноценное слово.

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Радостной новостью журналистка поделилась на своей странице в Instagram. Она отметила, что теперь творческая наработка ее сына будет размещена в книге стихов Британской библиотеки.

"Поэзия и победа. Валерий написал стихотворение в школе и победил. Теперь "Animals" будут в книге стихов в British Library. Я привыкла детям предлагать свои стандарты – а у них свой голос", – написала ведущая.

По словам Ольги Фреймут, на первый взгляд верлибр ее сына может показаться довольно примитивным. Однако, по мнению знаменитости, он наполнен особым спокойствием и магией, что не оставят читателя без эмоций.

Телеведущая опубликовала текст стихотворения, принесшего Валерию победу, и почетную грамоту. Кроме того, украинка поделилась редким снимком своего нащатка, которого почти не показывает в сети.

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