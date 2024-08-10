Больше не блондинка: Оля Фреймут кардинально изменила стрижку и цвет волос

Украинская ведущая Ольга Фреймут по возвращении в Украину из Великобритании освежила прическу. Звезда телевидения, которая много лет была блондинкой, изменила цвет волос на темный, но оставила несколько светлых прядей.

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Кроме этого, она заметно укоротила длину до каре. Результатом перевоплощения Фреймут поделилась в Instagram.

Новый образ для звезды создал колорист и парикмахер Игорь Ломов, с которым она сотрудничает уже 14 лет. У подписчиков ведущая поинтересовалась, как им ее изменения, и показала прическу с разных ракурсов.

Стрижка Фреймут похожа на асимметричное каре с пробором с одной стороны. После окрашивания волосы немного подкрутили, чтобы они выглядели более объемными.

Звезда "Ревизора" теперь стала холодной брюнеткой, и лишь некоторые ее пряди остались светлыми. Возможно, колорист использовал технику милирования или балаяж.

Напомним, что ранее Ольга Фреймут годами поддерживала свой узнаваемый образ блондинки. У нее были длинные волосы, которые обычно распускались для съемок.

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