Sweet.tv запустил кастинг приключенческого шоу Destination X

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV запускает кастинг в украинскую версию инновационного приключенческого шоу "Destination X", которое уже стало мировой сенсацией. Этот формат – это уникальное сочетание путешествий, стратегии и психологической игры, созданное, чтобы открыть неизвестную Украину.

Что такое "Destination X"?

10 смельчаков путешествуют по всей стране в инновационном автобусе, но не знают, где именно находятся. Чтобы узнать свое местонахождение, они проходят испытания и выполняют задания – в том числе в специальных очках с виртуальной реальностью, ночным видением и другими технологиями.

"Это один из самых инновационных проектов мира. Мы задаем тренд в производстве собственного контента и запускаем в Украине совершенно новые шоу, которых так ждет аудитория. Это о смелости, технологиях и будущем. А главное – мы хотим переоткрыть Украину и доказать, что она больше, чем вы представляете", – говорит руководитель департамента больших развлекательных шоу Sweet.tv Originals Владимир Завадюк.

Приглашаем в игру!

Кастинг стартует 17 марта на официальных страницах SWEET.TV в Instagram, Facebook и Threads. Условия участия просты: следите за публикациями, угадайте локацию на фото и напишите правильный ответ в комментариях. Те, кто разгадал место на фото, получат персональную ссылку на анкету для участия в кастинге.

Международный успех

В 2025 году "Destination X" получило две самые уважаемые премии в сфере шоу – "Золотую розу" за лучшее развлекательное шоу и C21 Awards за лучшее шоу-соревнование. Проект уже стал хитом в Бельгии, Великобритании, Дании, Франции, Нидерландах, Германии, а в США уже снимают второй сезон.

Съемки украинской версии стартуют вскоре. Главная цель – показать красоту Украины и усилить ее туристическую привлекательность даже во время войны. Ведь даже в темные времена наша страна продолжает поражать природой, культурным богатством и многообразием.