Актриса Ирина Кудашова раскрыла правду, почему ушла от значительно старшего бойфренда и не восстанавливает квартиру, разрушенную ракетным ударом

Оксана Гейдор
Шоу Oboz
4 минуты
2,2 т.
Актриса Ирина Кудашова поделилась деталями своей жизни вне экранов. Она рассказала о состоянии квартиры в Чернигове, которая в прошлом году пострадала от ракетного обстрела, а также откровенно призналась, почему недавно разошлась с бойфрендом, который старше ее на 10 лет.

OBOZ.UA пообщался с Ириной Кудашовой во время премьерного показа первого украинского зомби-города "Каховский объект", где актриса сыграла одну из ролей. Фильм уже вышел в широкий прокат.

"Я еще пока не видела фильм полностью, поэтому испытываю волнение в ожидании, – рассказала OBOZ.UA актриса Ирина Кудашова. – Для меня эта роль очень важна — я сыграла зомби, у которой есть собственная история, свои мотивы и эмоции, что делает ее особенной. Мне невероятно интересно увидеть, как все выглядит на экране. Кроме того, это первый украинский фильм в таком жанре, и я уверена, что он получится действительно захватывающим".

Актриса также рассказала о своей карьере во время войны: "На самом деле украинские проекты продолжают сниматься, кино развивается даже в сложных условиях. Да, гонорары сейчас значительно ниже, чем были до войны, но для меня это никогда не было главным фактором. Я настолько люблю профессию, что возможность работать для меня гораздо важнее".

Актриса, родом из Чернигова, сейчас живет в Киеве на съемной квартире. Говорит, что денег на аренду хватает: "У меня два основных источника дохода – актерство и блогерство. Есть различные контракты, в частности рекламные, с брендами, с которыми сотрудничаем уже не первый год. Что приносит больше дохода? Блогерство. Сколько именно в месяц? Трудно сказать, потому что все очень по-разному, нет конкретной суммы – каждый месяц разный".

Как известно, в прошлом году во время вражеского обстрела пострадала родительская квартира Ирины Кудашовой в Чернигове. В результате ракетной атаки взрывная волна серьезно повредила здание. В квартире были выбиты все окна, а балкон подвергся значительным разрушениям. Актриса рассказывала, что ее семья подала заявку на финансовую помощь от государства для восстановления жилья.

"Пока с квартирой ничего особенного не делаем, ждем, когда можно будет начать отстраивать, – поделилась с нами Ирина Кудашова. – И дело не в выплатах от государства. Моя мама с бабушкой сейчас за границей, и они не могут вернуться – у бабушки проблемы со здоровьем, поэтому поездка пока невозможна. Поэтому ждем, когда они смогут приехать. Компенсировало ли государство средства? Я этого не знаю".

Актриса также поделилась подробностями своей личной жизни и рассказала, почему прекратила отношения с мужчиной, который старше ее на десять лет: "Да, недавно я разошлась со своим парнем. Отношения закончились, мы поняли, что очень разные. И я решила, что не надо тратить ни свое, ни его время. Кто предложил разойтись? Мы оба к этому пришли, когда поняли, что дальше трудно строить коммуникацию, и лучше это закончить. Чувствовалась ли разница в возрасте? В какой-то момент начала ощущаться. И думаю, что это стало одной из причин. Но несмотря на все мы остались друзьями". Сейчас, по словам актрисы, ее сердце свободно.

"Каховский объект" – это лента от создателей "Конотопской ведьмы", с которой берет начало вселенная "Героинь темных времен" – рассказы о женщинах с чрезвычайными силами, которые бросают вызов мистическим силам. События в фильме происходят в наше время. По сюжету, после подрыва ГЭС украинские военные наталкиваются на заброшенный советский бункер, где когда-то проводили жестокие эксперименты на людях. Теперь подземелье населяют полуживые трупы советских солдат – зомби, с которыми ведут борьбу главные герои. Режиссером фильма стал Алексей Тараненко, для которого это вторая полнометражная лента после картины "Я работаю на кладбище", соединившей элементы черной комедии и психологической драмы. В "Каховском объекте" снялись актеры Марина Кошкина, Владимир Ращук, Александр Яцентюк, Ирина Кудашова, Михаил Дзюба и другие.

