Судмедэксперт раскрыл страшную болезнь, которая забрала жизнь Самары из фильма "Звонок" в 35 лет

Спустя две недели после смерти американской актрисы Дэйви Чейз стала известна истинная причина трагедии. Согласно отчету судебно-медицинского эксперта, сердце 35-летней исполнительницы роли Самары Морган в популярном фильме ужасов "Звонок" остановилось из-за синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД).

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В частности, среди причин смерти Дэйви Чейз было указано "хроническое употребление полисубстанций" – одновременный прием нескольких психоактивных веществ, таких как наркотики, алкоголь или определенные лекарства. Об этом сообщило издание People.

Отметим, что Дэйви Чейз ушла из жизни 16 июня. Печальную новость сообщил парень актрисы, Рой Эрнандес, однако тогда он назвал другую причину ее смерти. Он отмечал, что звезда фильма "Звонок" умерла якобы от менингита и инфекции в крови, которые вызвали отказ органов. Однако, как показала экспертиза, на самом деле к трагедии привел СПИД – страшный недуг, из-за которой иммунная система человека теряет всякую способность сопротивляться болезням.

Уже после смерти Дэйви Чейз ее парень запустил сбор средств якобы на организацию достойных похорон. Однако менеджер и отец актрисы призвали людей не отправлять Рою Эрнандесу ни копейки, мол, он потратит деньги совсем на другие вещи. Более того, они заявили, что именно из-за своего избранника знаменитость оказалась в ужасном состоянии.

Жизнь Дэйви Чейз была довольно нелегкой начиная с 2016 года. До этого она стремительно развивала карьеру, толчком к чему послужила роль Саманты в фильме "Звонок", однако затем постепенно исчезала с красных дорожек, зато имела много проблем с законом. Подробности читайте в нашем материале.

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