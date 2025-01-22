Британский певец Стинг отменил ближайшие концерты из-за проблем со здоровьем. Также по рекомендации врача артист пропустит церемонию вручения премии Bass Magazine Awards, где его должны были наградить за жизненные достижения.

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Фронтмен группы The Police сообщил, что переносит выступления в Фениксе, штат Аризона, и Уитленде, штат Калифорния. В его официальном посте в Instagram сообщается, что концерты изначально были запланированы на конец января.

Команда Стинга порекомендовала поклонникам сохранить свои билеты и следить за уведомлениями в социальных сетях. Сам же артист, которого зовут Гордон Мэтью Томас Самнер, принес извинения и поблагодарил фанатов за понимание.

"По совету своего врача, в связи с болезнью, Стинг с искренним сожалением вынужден отменить свое выступление на церемонии Bass Magazine Awards в этот четверг и перенести концерты STING 3.0 в Финиксе, первоначально запланированный на 24 января, на 1 июня, – сообщил представитель Стинга. – Выступление в Уитленде с 26 января перенесено на 28 мая. Поклонникам следует сохранить билеты. Стинг приносит искренние извинения за причиненные неудобства и выражает свою благодарность за понимание".

Ближайшее выступление артиста состоится 8 февраля на стадионе Lucas Oil в Индианаполисе, штат Индиана.

Примечательно, что Стинг всегда гордился своим здоровьем и физической формой. Он придерживается макробиотической диеты, которая состоит из большого количества овощей и зерновых.

Ранее OBOZ.UA писал, что Стинг поддержал Украину и исполнил хит Shape of my Heart под бандуру.

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