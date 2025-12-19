Степану Казанину – 51: как звезда 'Квартала 95' с женой отреклись от России и строят жизнь в Украине

19 декабря актер и звезда "Студии Квартал 95" Степан Казанин празднует свой 51-й день рождения. За годы работы в Украине артист смог стать настоящим любимцем публики, а что самое важное, не разочаровал фанатов и после начала большой войны, ведь несмотря на то, что родился в России, осудил кровавую политику кремля и присоединился к помощи нашим защитникам.

Четкую проукраинскую позицию продемонстрировала и жена юмориста Наталья, поскольку отреклась от РФ, более того, публично называет Украину "своей страной". OBOZ.UA расскажет, как супруги строят свою жизнь в нашем государстве.

Степан Казанин познакомился с Натальей еще в студенческие годы. Между ними очень быстро промелькнула искра, а актер понял, что хочет провести с девушкой всю свою жизнь. Через месяц после первой встречи 18-летний Степан Казанин принял решение заключить брак с любимой. Родители артиста были шокированы таким решением и даже пытались отговорить его от этой идеи, но им ничего сделать не удалось. Как видим, юморист сделал правильный жизненный выбор, ведь уже более 30 лет счастлив в отношениях с Натальей.

Стоит отметить, что супруга поддерживала Степана Казанина и в карьерном развитии. Громко заявить о себе в индустрии юмора актеру удалось, играя в команде КВН "Тамбовские волки". Позже он стал капитаном объединения комиков "Тапкины дети" и даже получил предложение от Александра Роднянского работать на его канале. Тогда Казанин отказался от этого предложения, так как находился на пике славы как игрок КВН.

Через несколько лет артиста пригласили присоединиться к "Кварталу 95". На этот раз Степан Казанин решил согласиться, а это решение стало судьбоносным. В 2003 году артист переехал в Украину и впоследствии перевез сюда свою жену. Как признавался комик в одном из интервью, после смены места жительства он даже перестал следить за событиями, происходящими в РФ.

"Уже давно перевез семью в Украину. Настолько укоренился в этой стране, что уже и не знаю, что происходит в России. Когда меня спрашивают, как там Россия, отвечаю: "Без понятия!", – рассказывал знаменитость.

В Киеве Степан и Наталья Казанины стали родителями двух сыновей: Степана и Петра. После начала большой войны супруги четко продемонстрировали, что полностью стоят на стороне Украины. Юморист, вместе с участниками "Квартала 95" приобщается к благотворительной деятельности, в частности, помогал эвакуировать детей из прифронтовых территорий.

Степан Казанин почти полностью прекратил вести деятельность в соцсетях, чего нельзя сказать о его жене. Наталья Казанина часто делится кадрами с фотосессий, в частности, не обходит и тему войны. Она опубликовала фотографию, где предстала перед камерой возле противотанковых ежей и посвятила трогательные слова столице: "Киев, мой отважный Киев! Я хочу услышать, как ты будешь трубить после победы! Как будешь гордиться своей силой, стойкостью и свободой! Киев, я знаю все твои песни, Киев! Ты слышишь, как я подпеваю? Да, на русском, но от всего сердца! Потому что у меня нет другого родного города! Обожаю тебя! Низко кланяюсь! Держу за руку! Ты только пой, мой родной Киев!"

Наталья Казанина продолжает вести соцсети на русском языке, однако пост, посвященный Дню Независимости Украины сделала на соловьином.

Жена звезды "Квартала 95" работает дизайнером. Имеет ли она собственный бренд и что именно создает неизвестно.

