Степану Казанину – 51: как звезда "Квартала 95" с женой отреклись от России и строят жизнь в Украине

Степану Казанину – 51: как звезда 'Квартала 95' с женой отреклись от России и строят жизнь в Украине

19 декабря актер и звезда "Студии Квартал 95" Степан Казанин празднует свой 51-й день рождения. За годы работы в Украине артист смог стать настоящим любимцем публики, а что самое важное, не разочаровал фанатов и после начала большой войны, ведь несмотря на то, что родился в России, осудил кровавую политику кремля и присоединился к помощи нашим защитникам.

Четкую проукраинскую позицию продемонстрировала и жена юмориста Наталья, поскольку отреклась от РФ, более того, публично называет Украину "своей страной". OBOZ.UA расскажет, как супруги строят свою жизнь в нашем государстве.

Степану Казанину – 51: как звезда "Квартала 95" с женой отреклись от России и строят жизнь в Украине

Степан Казанин познакомился с Натальей еще в студенческие годы. Между ними очень быстро промелькнула искра, а актер понял, что хочет провести с девушкой всю свою жизнь. Через месяц после первой встречи 18-летний Степан Казанин принял решение заключить брак с любимой. Родители артиста были шокированы таким решением и даже пытались отговорить его от этой идеи, но им ничего сделать не удалось. Как видим, юморист сделал правильный жизненный выбор, ведь уже более 30 лет счастлив в отношениях с Натальей.

Степану Казанину – 51: как звезда "Квартала 95" с женой отреклись от России и строят жизнь в Украине

Стоит отметить, что супруга поддерживала Степана Казанина и в карьерном развитии. Громко заявить о себе в индустрии юмора актеру удалось, играя в команде КВН "Тамбовские волки". Позже он стал капитаном объединения комиков "Тапкины дети" и даже получил предложение от Александра Роднянского работать на его канале. Тогда Казанин отказался от этого предложения, так как находился на пике славы как игрок КВН.

Степану Казанину – 51: как звезда "Квартала 95" с женой отреклись от России и строят жизнь в Украине

Через несколько лет артиста пригласили присоединиться к "Кварталу 95". На этот раз Степан Казанин решил согласиться, а это решение стало судьбоносным. В 2003 году артист переехал в Украину и впоследствии перевез сюда свою жену. Как признавался комик в одном из интервью, после смены места жительства он даже перестал следить за событиями, происходящими в РФ.

"Уже давно перевез семью в Украину. Настолько укоренился в этой стране, что уже и не знаю, что происходит в России. Когда меня спрашивают, как там Россия, отвечаю: "Без понятия!", – рассказывал знаменитость.

В Киеве Степан и Наталья Казанины стали родителями двух сыновей: Степана и Петра. После начала большой войны супруги четко продемонстрировали, что полностью стоят на стороне Украины. Юморист, вместе с участниками "Квартала 95" приобщается к благотворительной деятельности, в частности, помогал эвакуировать детей из прифронтовых территорий.

Степану Казанину – 51: как звезда "Квартала 95" с женой отреклись от России и строят жизнь в Украине

Степан Казанин почти полностью прекратил вести деятельность в соцсетях, чего нельзя сказать о его жене. Наталья Казанина часто делится кадрами с фотосессий, в частности, не обходит и тему войны. Она опубликовала фотографию, где предстала перед камерой возле противотанковых ежей и посвятила трогательные слова столице: "Киев, мой отважный Киев! Я хочу услышать, как ты будешь трубить после победы! Как будешь гордиться своей силой, стойкостью и свободой! Киев, я знаю все твои песни, Киев! Ты слышишь, как я подпеваю? Да, на русском, но от всего сердца! Потому что у меня нет другого родного города! Обожаю тебя! Низко кланяюсь! Держу за руку! Ты только пой, мой родной Киев!"

Степану Казанину – 51: как звезда "Квартала 95" с женой отреклись от России и строят жизнь в Украине

Наталья Казанина продолжает вести соцсети на русском языке, однако пост, посвященный Дню Независимости Украины сделала на соловьином.

Степану Казанину – 51: как звезда "Квартала 95" с женой отреклись от России и строят жизнь в Украине

Жена звезды "Квартала 95" работает дизайнером. Имеет ли она собственный бренд и что именно создает неизвестно.

