'Пишут сценарий, девушки хотят славы': Тарас Тополя и Алина Шаманская поставили под сомнение правдивость 'Холостяка'

Фронтмен группы "Антитела", певец и парамедик Тарас Тополя поделился своим мнением о новом сезоне культового шоу "Холостяк", которое выйдет на экраны уже 1 ноября. На этот раз главным героем стал Александр "Терен" Будько – 28-летний ветеран российско-украинской войны, который в результате боевых действий потерял ноги ниже колен.

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Артист считает, что в проекте все происходит по написанному сценарию. Своими сомнениями в искренности участниц Тополя поделился в интервью Алине Шаманской.

Музыкант признал, что понимание сегодняшнего контекста и хорошая цель – это отлично, однако есть другие нюансы. "Вопрос только в том, что для меня это шоу, это такая "фейчина", – говорит звезда. – Я же знаю, как это все работает. Пишут сценарии в тупую". Тополя отметил, мол, в телевизоре зрители увидят красивую картинку, но как судьба героя сложится после проекта, мы можем только догадываться.

"Главное, чтобы эта история с "Холостяком" была искренняя, – выразил мнение Тарас Тополя. – Это больше, пожалуй, о славе, о хайпе, о какой-то медийности, узнаваемости. Хотя цель хорошая, молодцы. И команда "Холостяка" понимает контекст ".

"Там такие девушки пришли, которые хотят славы", – добавила Алина Шаманская, отметив, что творцы могут манипулировать на теме войны.

Напомним, новый сезон "Холостяка" с Тереном выйдет на экраны уже 1 ноября. По словам ведущего шоу Григория Решетника – в этом году проект будет отличаться от всех предыдущих, а зрителей будут ждать много экстримальных и горячих моментов.

Недавно в тизере шоу можно было впервые увидеть лица участниц. В проморолике также указали, что среди кандидаток на сердце общественного деятеля появится особенная девушка, которую он якобы пригласил лично. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Александру "Терену" удалось выбрать свою любимую. Военный сделал предложение девушке и заинтриговал ее ответом. Подробности – читайте здесь.

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