Старший – копия мамы: как выглядят трое сыновей Екатерины Осадчей и какого строгого правила она придерживается в воспитании

Украинская телезвезда Екатерина Осадчая, которой 12 сентября исполнилось 43 года, сумела найти идеальный баланс в жизни между работой и личной жизнью, ведь параллельно с развитием успешной карьеры стала многодетной мамой. Ведущая родила троих мальчиков – Илью от первого мужа Олега Полищука, а также Ивана и Даниила от нынешнего избранника Юрия Горбунова.

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Фотографиями младших сыновей журналистка довольно часто делится в своих социальных сетях, а вот со старшим ситуация кардинально иная, ведь последние несколько лет он живет за границей. Как выглядят дети знаменитости и чем они занимаются, узнайте в материале OBOZ.UA.

Екатерина Осадчая впервые стала мамой 22 сентября 2002-го, когда ей было 19 лет. Тогда на свет появился их с бизнесменом Олегом Полищуком общий сын Илья. На редких фотографиях, которыми время от времени делится ведущая в своем Instagram, хорошо видно, что юноша унаследовал многие черты ее внешности.

Известно, что в настоящее время Илья учится в Мэрилендском университете в США. Однако он не собирается навсегда оставаться за границей.

"Он завершает обучение, заканчивает магистратуру и планирует вернуться в Украину. Его специализация – информационные технологии, анализ больших данных и искусственный интеллект. Думал ли он остаться за границей? Он говорит о возвращении, и я уверена, что профессионалы с такими знаниями нужны Украине", – рассказывала журналистка о жизни первенца в интервью OBOZ.UA.

Кстати, старший сын Екатерины Осадчей поддерживает довольно хорошие отношения с Юрием Горбуновым. Как отмечал шоумен в беседе с OBOZ.UA, они часто пересекались с Ильей на съемочных площадках еще до начала романа с его мамой. Это непосредственно повлияло на то, что когда юноша узнал об отношениях Осадчей и Горбунова, совершенно не удивился.

"Наши совместные поездки, отпуска, время, проведенное вместе, только укрепили эти отношения. Помню, как он однажды сказал: "Боже, как нам всем комфортно и как хорошо вместе". Для меня это были важные слова", – поделился шоумен.

Звездная пара воспитывает двоих общих детей. В 2017 году Екатерина Осадчая родила от Юрия Горбунова сына Ивана, а в 2021-м – Даниила. Что интересно, у мальчиков кардинально разные характеры, что можно заметить даже в мельчайших бытовых мелочах.

"Иван очень активный, энергичный, ему все интересно, он хочет все попробовать, постоянно в движении. А Даниил – более спокойный, более усидчивый. Даже в мелочах это видно: если Иван, например, не любит учить стихи, то Даниил – наоборот, с удовольствием их запоминает и рассказывает", – рассказывала журналистка.

Кстати, Осадчая и Горбунов ввели дома довольно строгое правило для своих сыновей. Супруги тщательно контролируют время, которое мальчики проводят перед экраном, в частности, стараются сделать все возможное, чтобы они не смотрели русскоязычный контент.

"Мы не разрешаем смотреть YouTube Shorts, потому что это формат, который быстро затягивает и формирует зависимость от бесконечного пролистывания ленты. Также внимательно следим за тем, что именно они смотрят на YouTube, ведь там до сих пор очень много русскоязычного контента. Честно говоря, контролировать информационное поле детей сложно. Но считаю, что это тоже работа родителей. У Ивана уже есть мобильный телефон, но у нас четкие правила. Например, после школы у него есть один час в день на игры", – отмечала телезвезда.

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