Горбунов рассказал, как сложились отношения со старшим сыном Осадчей: они были знакомы ещё до того, как начался роман с его мамой

Телеведущий Юрий Горбунов откровенно рассказал, как строил отношения со старшим сыном своей жены Екатерины Осадчей – Ильей. По словам шоумена, парень знал его еще до того, как между ним и телеведущей завязались романтические отношения.

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Об этом Горбунов рассказал в интервью OBOZ.UA. По словам телеведущего, новость об их паре с Екатериной Осадчей не стала для ее сына неожиданностью.

"На самом деле мы были знакомы еще до того, как у нас с Катей начались отношения. Он приезжал к маме на телесъемки, в которых я тоже участвовал, мы виделись, пожимали друг другу руки, общались. Поэтому мне кажется, когда он узнал, что мы с Катей вместе, это не стало для него какой-то неожиданностью. Наоборот, он воспринял это очень естественно", – рассказал телеведущий.

По словам Горбунова, настоящее доверие между ними зародилось со временем – во время совместных путешествий. "Наши совместные поездки, отпуска, время, проведенное вместе, только укрепили эти отношения. Помню, как он однажды сказал: "Боже, как нам всем комфортно и как хорошо вместе". Для меня это были важные слова", — признался телеведущий.

Напомним, ранее Екатерина Осадчая рассказывала OBOZ.UA о старшем сыне Илье, который учится за границей: он специализируется на информационных технологиях, анализе больших данных и искусственном интеллекте. "Думал ли он остаться там? Он говорит о возвращении, и я уверена, что профессионалы с такими знаниями нужны Украине".

Полное интервью с Юрием Горбуновым читайте на OBOZ.UA здесь.

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