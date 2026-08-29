Старшая дочь Сильвестра Сталлоне обручилась: как отреагировали в звездной семье и какое "испытание" от актера прошел жених Софии

Старшая дочь американского актера Сильвестра Сталлоне – 30-летняя София – объявила о помолвке со своим избранником Майклом Шиганом. Мужчина сделал ей романтическое предложение, подарив впечатляющее кольцо с бриллиантом.

Видео дня

Радостной новостью София Сталлоне поделилась на личной странице в Instagram. Она опубликовала серию трогательных фотографий, на которых удалось запечатлеть важный для пары момент.

"Навсегда с моим лучшим другом", – кратко подписала снимки дочь звезды боевиков.

Майкл Шиган сделал предложение своей возлюбленной в очень красивом месте – комната была украшена белыми цветами и большим количеством свечей, а из окна открывался захватывающий вид на ночной город. На одном из кадров можно увидеть эмоциональный момент, который произошел, вероятно, сразу после предложения, когда влюбленные стояли на коленях и крепко обнимали друг друга.

Позже София Сталлоне и Майкл Шиган устроили небольшую фотосессию на террасе. Пара позировала перед камерой с искренними улыбками, а дочь актера выставила в центр внимания эффектное кольцо от возлюбленного.

Изменения в личной жизни Софии Сталоне вызвали массу положительных эмоций у ее родных. Первыми на эту новость в публичном пространстве отреагировали младшие сестры невесты:

"Ура, мои любимые люди! Я плачу! Я такая счастливая и люблю вас обоих", – написала 28-летняя Систин.

"Самые красивые жених и невеста", – отметила 24-летняя Скарлет.

Не удержался от поздравлений и Сильвестр Сталлоне. В своем Instagram актер опубликовал семейное фото с женой, дочерью и своим будущим зятем, которое подписал: "Мы просто в восторге от помолвки нашей дочери Софии с Майклом!".

Похоже, возлюбленный Софии Сталлоне удачно справился с "испытанием", с которым сталкиваются все мужчины, которые желают стать частью звездной семьи, – встречей с легендой боевиков. Дочери актера откровенно рассказывали, что многие ухажеры исчезали из их жизни сразу после знакомства с отцом, мол, для них он "очень страшный".

Сталлоне за считанные минуты может определить, стоит ли девушкам строить отношения с потенциальными партнерами, что никогда не было для них обременительным. Как отмечала София Сталлоне, она полностью доверяет инстинкту отца, ведь он никогда не ошибался.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что феномен украинской сцены Кажанна и боец "Азова" обручились. Раньше ходили слухи, что певица отказала и бросила кольцо в озеро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!