76-летняя супермодель Твигги, которая до сих пор снимается для обложек, раскрыла секреты своего впечатляющего вида. Фото

В свои 76 лет английская супермодель Лесли Хорнби, более известная под псевдонимом Твигги, поражает публику невероятным внешним видом, более того, продолжает украшать обложки мировых глянцев. Как раскрыла знаменитость, держать себя в форме ей помогают физическая активность и правильное питание.

Твигги старается добавлять в свой повседневный рацион здоровую пищу, ведь считает, что это важный фактор сохранения красоты. О бьюти-секретах супермодель рассказала в интервью журналу Defined.

"Я всегда занималась каким-то видом спорта, хотя и не фанатка этого. Последние 20 лет я предпочитаю пилатес. Я правильно питаюсь, потому что верю, что ты есть то, что ты ешь. Много зелени, лосось, органические продукты, когда это возможно. И черный шоколад – я была очень рада прочитать, что он полезен для здоровья!" – поделилась знаменитость.

По словам Твигги, в будущем она не планирует полностью выходить на пенсию. Модель имеет четкое убеждение: если человек ставит точку в одной сфере деятельности, должен найти себе другое увлечение.

"Мне повезло, потому что я люблю то, чем занимаюсь – моделингом, дизайном, актерским мастерством, пением. Я работаю с Эми Водж над некоторыми музыкальными проектами. Мы уже сделали около четырех треков. Пение хорошо влияет на всех – оно полезно для души", – рассказала Твигги.

Что интересно, с самого детства супермодель отличалась худощавостью, поэтому никогда не любила носить пышные кружевные платья. Вне объективов камер она всегда отдавала предпочтение разным костюмам и придерживается этого стилистического приема до сих пор.

Что известно о модели

Лесли Хорнби родилась 19 сентября 1949 года в пригороде Лондона. Ее родители не были богатыми, поэтому сразу после окончания школы она устроилась на работу в парикмахерскую.

В детстве сверстники часто дразнили Горнби из-за худобы и называли "палкой" (stick), но продюсер Джастин де Вилленев увидел в ее изящном телосложении особую красоту. Он говорил, что будущая звезда подиумов больше похожа на хрупкую веточку, что на английском звучит как Twig, поэтому и предложил ей стать моделью.

После первой фотосессии Твигги привлекла к себе внимание общественности, а журнал Daily Express даже разместил ее фотографию на обложке с подписью "Лицо года – 1966".

Однако в определенный момент знаменитость решила не ограничиваться исключительно моделингом. Она откровенно заявила, что "не может всю жизнь оставаться вешалкой для красивой одежды", поэтому попробовала свои силы в актерстве. Твигги стала звездой фильма The Boy Friend, за который получила две премии "Золотой глобус". Она также вела собственное шоу Twiggy's People и была судьей проекта America's Next Top Model.

