Кличко, Сердючка и другие: топ-5 украинских знаменитостей, которые снялись или упоминались в голливудских кино

Что общего между актрисами Милой Кунис, Ольгой Куриленко, Кэтрин Винник, Верой Фармигой и Милой Йовович. Все они имеют украинские корни: одни из них родились здесь, а другие – за границей, но от граждан Украины. Эти люди тщательно хранят память о собственном происхождении, а также прививают своим детям любовь к Отчизне, ее языку и традициям.

А есть звезды, которые начинали (а то и делают это сейчас) строить свою карьеру в Украине, и при этом играют эпизодические роли в кино Голливуда. Замечали, в каких именно лентах? Узнайте в материале OBOZREVATEL.

1. Андрей Данилко (Верка Сердючка)

Украинский певец, сценарист, телеведущий и актер Андрей Данилко известен во всем мире благодаря своему сценическому образу – Верки Сердючки. В 2015 году знаменитость пригласили для камео в комедии "Шпион". Конечно, такой случай артист не мог упустить. По сюжету фильма Сердючка выступала на концерте во Франции с песней Dancing Lasha Tumbai, которую ранее пела на Евровидении-2007. Далее на сцену выбежала главная героиня, и попыталась отобрать у звезды микрофон, чтобы сообщить коллеге о бомбе, спрятанной в рюкзаке.

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2. Владимир Кличко

Украинский профессиональный боксер Владимир Кличко – чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории по версиям WBO, IBF, IBO, The Ring и WBA. В 2001 году его упомянули в картине "Одиннадцать друзей Оушена". По сюжету авантюристы планируют ограбить казино в день, когда украинец якобы вышел на ринг с канадским боксером Ленноксом Льюисом, чтобы добыть в борьбе звание чемпиона мира.

В 2013 году Кличко показали в фильме "Кровью и потом: Анаболики". Там он бил боксерскую грушу, пока ее держал главный герой фильма в исполнении актера Марка Уолберга. Кроме того, Владимир сыграл в двух частях немецкой кинокомедии "Красавчик" (2007). Ему досталась роль жениха певицы Ивонн Каттерфельд.

3. Иванна Сахно

Актриса Иванна Сахно начинала свой путь в кино с ролей в украинском ситкоме "Леся+Рома" и в украинской биографической ленте "Иван Сила". Сейчас ей 25. И в столь юном возрасте уже удалось покорить Голливуд.

В течение 8 лет талантливая актриса активно строит карьеру в США. Сначала это были роли в малобюджетных лентах, а в 2018 году снялась в фантастическом фильме "Тихоокеанский рубеж: Восстание", где сыграла кадета Викторию. В том же году на экраны вышел комедийный боевик с ней – "Шпион, который меня кинул" (персонаж – Надежда), а в 2020 – триллер "Пик страха", где Сахно досталась главная роль.

В 2023 году состоялась премьера мини-сериала "Асока". Это – сиквел "Мандалорца"; проект фантастической медиафраншизы Star Wars. И украинской актрисе представилась честь сыграть персонажа по имени Шин Гати.

4. Джамала

Украинская певица Джамала с композицией "1944", посвященной депортации крымских татар, победила в песенном конкурсе Евровидения-2016. Это стало переломным моментом в ее карьере: о ней узнал весь мир. В 2019 году команда Netflix пригласила звезду на съемки в комедийном фильме "Евровидение: История огненной саги".

В письме американский режиссер Дэвид Добкин отметил, что Джамала – душа и сердце "Евровидения", поэтому очень бы хотел, чтобы артистка согласилась. Украинка была поражена этим, и, конечно, приняла предложение. На площадке Джамала познакомилась с голливудскими актерами Уиллом Ферреллом, Рэйчел Макадамс и Дэном Стивенсоном.

5. Виктор Ющенко

Третий президент Украины, Виктор Ющенко, в фильмах не снимался. Однако в Голливуде говорили о нем. И не раз. Режиссеров поразила история об отравлении политика, поэтому те рассказывали об этом в телесериалах "Королевы крика" (7 серия 2 сезона), "Закон и порядок" (19 серия 17 сезона) и "Мыслить как преступник" (20 эпизод 12 сезона). Стриминговый сервис Netflix в документальном сериале "Шпионское ремесло" посвятил целый эпизод, вторая серия, отравлениям украинских политических деятелей (Виктора Ющенко, Степана Бандеры и Льва Ребета).

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