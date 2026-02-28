Стало известно, почему Андрей Данилко никогда не смотрит фильмы и сериалы со своим участием

Украинский режиссер и клипмейкер Екатерина Царик раскрыла, что шоумен Андрей Данилко никогда не просматривает кинокартины, в создании которых принимал непосредственное участие. Оказывается, знаменитость не любит смотреть на себя на экране, поэтому оставляет такие фильмы и сериалы без внимания.

По словам Царик, артист стал прототипом главного героя в ее ленте "Первые дни", однако она точно знает, что он его не пересмотрит из-за личной позиции. Об этом режиссер рассказала в комментарии для проекта "Наодинці".

"Я знала, что он не посмотрит фильм. Мы делали серию, отталкиваясь от его образа. Все понимали, что прототипом стал Андрей Данилко, да и он об этом знал. Но Андрей Данилко не смотрел даже голливудский фильм, в котором снимался. Он не любит этого. Он не любит на себя смотреть. Это я знаю от него", – рассказала клипмейкер.

В то же время Екатерина Царик подчеркнула, что совершенно не обижается на Данилко из-за отсутствия заинтересованности в проекте. По ее словам, достаточное количество отзывов о своей работе от шоумена она получает во время работы над его живыми выступлениями.

"Мне, как режиссеру, он многое говорит, когда мы работаем над концертами", – отметила Царик.

Отметим, что Андрей Данилко, в основном в эпатажном образе Верки Сердючки, становился звездой как отечественных, так и международных проектов. Самыми известными картинами с его участием являются: "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Секс и ничего личного", "Слуга народа 2", "Эпизоды: Не переключайтесь!" и голливудская комедия "Шпионка".

