Джонни Депп, Анджелина Джоли и еще 5 актеров, что не смотрят фильмы, в которых снялись

Много звезд Голливуда, например, Киану Ривз и Дженнифер Энистон, обожают пересматривать фильмы и сериалы, в которых снялись. Так они удовлетворяют собственное эго (куда же без этого!), а также оценивают, насколько убедительными вышли их персонажи на экране.

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В то же время есть и актеры, которые, наоборот, после завершения съемок отказываются смотреть результат. Почему? Часто причины кроются в психологических аспектах. Детальнее – в материале OBOZ.UA.

1. Джаред Лето

Американский актер и музыкант Джаред Лето, известный по ролям в фильмах "Отряд самоубийц" (2016), "Далласский клуб покупателей" (2013) и "Господин никто" (2009), сказал на The Jess Cagle Show, что не смотрел фильмы с собой более 20 лет. "Если бы я это делал, я бы придумал тысячи способов, как это сделать (сыграть. – Ред.) лучше… В течение съемок я полностью поглощаю своего героя. А когда они заканчиваются, оставляю эту часть себя на съемочной площадке", – признался он. И добавил, что последний фильм, который смотрел, был "Реквием по мечте" (2000). Лето сделал это лишь потому, что его заставил режиссер Даррен Аронофски.

2. Меган Фокс

Американская киноактриса и модель Меган Фокс, звезда лент "Трансформеры: Месть падших" (2009) и "Тело Дженнифер" (2009), в интервью для FOX News призналась, что чувствует себя уязвимой, когда видит себя в телевизоре или даже на фотографиях. "Я никогда не смотрю на себя... Я паникую, если в комнате есть монитор... Я не уверена в себе. И думаю, что большинство актеров достаточно неуверенны. Я снималась в нескольких фильмах и, по моему мнению, вообще не должна быть известной", – сказала она. Относительно количества лент, в которых снялась, звезда все же слукавила. Ведь в тот момент, в 2009 году, ее фильмография насчитывала 14 фильмов.

3. Анджелина Джоли

Американская актриса и режиссер Анджелина Джоли – еще одна знаменитость, что не смотрит фильмы, в которых снялась. Это и "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" (2001), и "Мистер и миссис Смит" (2005), и "Солт" (2010), и "Вечные" (2021)... Список стоящих внимания кинолент можно продолжать долго. Что именно ее останавливает? "Мне нравится процесс их создания больше, ежели просмотр", – призналась звезда в интервью Good Morning America. И добавила, что ее актерская карьера сместилась на четвертое место в списке приоритетов после того, как она стала женой Брэда Питта (этот разговор велся задолго до расторжения брака) и многодетной мамой, а также всерьез занялась благотворительными проектами: "Я пытаюсь познавать этот мир и делать что-то хорошее пока жива. Так что это (съемки в кино. – Ред.)? Четвертое? Мне повезло построить отличную карьеру, но я каждый день просыпаюсь самой счастливой мамой".

4. Том Хэнкс

В 2016 году в интервью для ABC News американский актер и продюсер Том Хэнкс сказал, что изрядно гордится своей работой, однако не тратит время на просмотр фильмов, в которых снялся ("Форрест Гамп" (1994), "Филадельфия" (1993), "Изгой" (2000) и т.д.). По его словам, делать это – "ужасная ошибка", и добавил, что "так вы никогда не научитесь, как играть, а уже отснятые фильмы никак не измените".

5. Хавьер Бардем

Испанский актер Хавьер Бардем, звезда кинолент "Дюна" (2021), "Эскобар" (2017) и "Ешь, молись, люби" (2010), не смотрит фильмы с собой, потому что у него есть куча комплексов. Об этом он откровенно рассказал в интервью для GQ: "То, что я люблю играть персонажей, не означает, что мне нравится, как они выглядят. Я даже не могу смотреть на этот чертовой нос, слышать проклятый голос и видеть эти смешные глаза. Не могу с этим справиться. Но когда я на съемочной площадке, то не вижу своего носа и не слышу своего голоса... Словно во мне просыпается нечто большее, чем это".

6. Джесси Айзенберг

Американский актер Джесси Айзенберг, наиболее известный своими ролями в фильмах "Кальмар и кит" (2005), "Парк культуры и отдыха" (2009) и "Социальная сеть" (2010), убежден, что не может смотреть киноленты, где снялся, из-за чрезмерной самокритики. Так, в 2016 году в интервью для Business Insider он сказал: "Когда в отпуске вы делаете сотню фотографий, то вам, как правило, нравятся среди них лишь несколько... Вы отправляете их всем своим друзьям и родным, а остальные не показываете, потому что они угнетают вас. Так что два процента из всех проектов, где я снялся, мне нравятся. Ими я горжусь. А в большинстве своем я самокритичен".

7. Джонни Депп

Американский актер и кинопродюсер Джонни Депп, звезда лент "Эдвард Руки-ножницы" (1990), "Пираты Карибского моря" (2003) и "Алиса в Зазеркалье" (2016), как бы в это сложно не было поверить, никогда не видел свои фильмы. Причину объяснил в интервью The Independent: "Я давно решил, что лучше мне не смотреть их. Хоть это и неприятно, потому что пропускаю немало невероятных работ своих коллег. Но я чувствую, что это может навредить мне. Как только завершаю играть того или иного персонажа, то дальнейший процесс (этапы по завершению съемок. – Ред.) – не мое дело. Я держусь от этого как можно дальше... Я не люблю смотреть на себя".

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