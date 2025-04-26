Стало известно, кто 'раздевает' Бьянку Цензори и других голливудских звезд: его дизайны шокируют

Австралийская модель Бьянка Цензори известна общественности благодаря своим экстравагантным и очень откровенным образам. Довольно часто создание такого стиля приписывают ее мужу, рэперу Канье Весту, однако оказывается, что за "раздеванием" эпатажного архитектора стоит дизайнер Гадир Раджад.

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Как отмечает Daily Mail, стилист также сотрудничал с известными звездами, среди которых Пэрис Хилтон, Кайли Миноуг, Трой Сиван и дочь Мадонны – Лурдес. Он не боится экспериментировать с дизайнами, поэтому разрабатывает довольно нестандартную одежду.

Гадир Раджад родился в пригороде Мельбурна, Австралия, и учился в католической школе для мальчиков. Стилист рос в достаточно консервативной семье, однако это не помешало ему развивать свою карьеру.

Сначала Раджад зарабатывал деньги, работая танцовщиком в ночных клубах. Он смог кардинально изменить свою жизнь, когда начал создавать собственную одежду. Наибольшую популярность ему принесло сотрудничество с Бьянкой Цензори, ведь каждый выход модели в полуобнаженном виде привлекает внимание людей.

На личной странице Instaram Гадир Раджад делится своими дизайнерскими работами. Нередко в его аккаунте фигурируют фотографии с Бянкой Цензори и другими известными моделями.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что после скандала с раздеванием на Грэмме 2025 года жена Канье Веста переоделась в не менее провокационный образ.

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