Стало известно, кого легендарная Лина Костенко пригласила на свое 96-летие: среди гостей Ада Роговцева, Портников и нардеп

В сети появились кадры с празднования 96-летия легендарной украинской поэтессы и диссидентки Лины Костенко. Важный день писательница провела дома, собрав за большим столом членов семьи, известных представителей различных сфер культуры, и даже политических деятелей.

Фотографиями и видео с вечеринки на своей странице в Facebook поделился народный депутат Украины Николай Княжицкий, который лично посетил поэтессу, чтобы поздравить с праздником. На кадрах можно увидеть, что гости обращались к имениннице с кучей приятных слов и комплиментов, а также дарили невероятно красивые букеты цветов.

В свое 96-летие Лина Костенко с дочерью Оксаной Пахлевской приняли дома литературоведа и политика Николая Жулинского, директора издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Ивана Малковича, писательницу Марию Матиос, а также общественного деятеля и автора Сергея Жадана. Среди гостей легенды украинской культуры не обошлось и без звезд шоу-бизнеса, среди которых актриса Ада Роговцева, исполнительница Джамала и лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук.

Пригласила на свой день рождения Лина Костенко и государственных деятелей. Ее посетили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и бывший министр культуры и стратегических коммуникаций Евгений Нищук. На праздновании присутствовали и журналисты: Лариса Ившина и Виталий Портников. Последний, кстати, выступил с довольно трогательной речью, где признался: его ощущение Украины формировалось на творчестве Лины Костенко.

"Мы разговаривали часами по телефону. Для меня каждый такой разговор был большим счастьем, потому что я продолжал понимать Украину. Я всегда жаловался, что я их не записываю. Но эти разговоры и видение меня сформировали, потому что я увидел, что Лина Васильевна похожа на свои стихи и книги. Я такого больше никогда не видел, это огромный феномен", – высказался Портников.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в день рождения Лины Костенко издательство "А-ба-ба-га-ла-ма-га" объявило о выходе новой поэтической книги легендарного автора. Сборник под названием "Ветер с Марса" увидит свет во второй половине апреля.

