Стало известно, какой звезде предлагали стать министром культуры: почему она отказалась

Накануне депутаты Верховной Рады Украины поддержали отставку с должности министра культуры Александра Ткаченко, который был фигурантом ряда скандалов, поэтому украинские культурные деятели в ожидании нового главы министерства. Как выяснилось, должность предлагали приме-балерине Национального академического театра оперы и балета Украины Екатерине Кухар, но доподлинно неизвестно, когда.

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Об этом она сама рассказала подписчикам, предложившим ей возглавить Министерство культуры. Впрочем, артистка отказалась, поскольку имеет "другую миссию" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Екатерина Кухар заявила, что культура создает мировоззрение государства, поэтому она надеется увидеть на высокой должности достойного человека.

"Украина в ожидании нового министра культуры. Знаю, что сейчас много кандидатов, которые пытаются добраться до власти всеми путями. Задача №1 – сохранить и аккумулировать все лучшее, что есть в украинской культуре, для передачи будущему поколению. Культура создает мировоззрение государства, без которого мы все обречены. Поэтому так важно, чтобы эта фигура была достойна своей должности", – поделилась мыслями балерина.

В комментариях подписчики звезды отметили, что она была бы самой лучшей кандидатурой на роль министра культуры, а Кухар ответила, что так думают не только ее поклонники.

"Мне предлагали, но сейчас есть миссия другого порядка", – написала артистка. Когда именно было выдвинуто предложение, она не раскрыла.

Напомним, причиной увольнения Александра Ткаченко стал разгоревшийся скандал из-за многомиллионного финансирования государством киноиндустрии, которое украинцы считают нецелесообразным в условиях полномасштабной войны. Также Ткаченко критиковали за решение потратить более 500 миллионов гривен на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа.

21 июля министр сообщил, что подал в отставку из-за "волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны". Президент Владимир Зеленский со своей стороны уже поручил правительству рассмотреть его замену.

Как писал OBOZREVATEL, украинская ведущая Ольга Фреймут поддержала Александра Ткаченко. Звезда назвала министра "профессионалом" и предположила, что к власти может прийти коварный человек.

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