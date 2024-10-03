Стало известно, какие прозвища внуки королевы Камиллы дали Чарльзу ІІІ и бабушке

Писатель и кулинарный критик Том Паркер Боулз, сын королевы Камиллы, раскрыл, как наследники монархов называют своих родных. Как оказалось, принц Уильям и принц Гарри обращаются к Чарльзу, как "Па" (англ. – "Pa"), в то время как внуки короля Джордж, Шарлотта и Луи зовут его "дедушкой Уэльским".

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Как рассказал Боулз People, его дети имеют особое прозвище для мужа бабушки. 16-летняя Лола и 14-летний Фредди, а также трое детей его сестры Лоры Лопес, называют Камиллу "Гага" (англ. – "Gaga", от слова бабушка "Grandma"), а Чарльза – "Аппа" (англ. – " Uppa", от слова дедушка "Grandpa").

"Все наши дети, и дети моей сестры тоже, выросли с Гагой и Аппой. Они знают, что Гага – прекрасная бабушка, которая время от времени балует их в хорошем смысле, – говорит Том. – Они ее обожают. Моя дочь и племянница сейчас в том возрасте, когда они звонят ей и пишут смс, и очень счастливы, когда делают что-то вместе".

Он также добавляет, что не меньшую привязанность наследники королевы испытывают и к Чарльзу. "Он такой хороший, милый человек. Он также был отличным отчимом, у него есть собственные внуки. Дети его просто обожают. С раннего возраста он читал им сказки и качал их на руках", – вспоминает Боулз.

Писатель также опроверг слухи о якобы алкогольной зависимости Камиллы: "Никогда не видел ее под хмельком". Причиной сплетен стало сатирическое изображение его матери в новом шоу "Винздоры" – там королеву рисуют с бокалом джина в одной руке и с сигаретой в другой. Том отметил, что королевская особа никогда не пила джин и не курит.

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