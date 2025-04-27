Идеальный дресс-код: в наряде Мелании Трамп на похоронах Папы Римского увидели 'скрытое послание'

Первая леди США Мелания Трамп в очередной раз подтвердила репутацию женщины, владеющей искусством политической одежды. Во время похорон Папы Римского Франциска ее сдержанный и красноречивый образ от Dolce & Gabbana стал примером идеального соблюдения дресс-кода, напоминая миру, что для нее мода – не просто эстетика, а тщательно продуманная речь символов.

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Для торжественной церемонии Мелания выбрала черное двубортное платье-пальто, традиционную кружевную вуаль-мантилью, перчатки и классические челноки Manolo Blahnik. Как отмечает Daily Mail, ее образ идеально отвечал требованиям Ватикана для женщин на подобных мероприятиях, в отличие от ее мужа, президента Дональда Трампа, проигнорировавшего строгий протокол и появившегося в ярко-синем костюме от Brioni с атласным галстуком и американским флагом на лацкане.

Журналистка и писательница Джейн Типпетт заметила: в поведении Трампа легко увидеть упрек правилам и желание противостоять системе, тогда как для Мелании этот выход стал очередной вехой в строительстве собственного публичного наследия. Ее взвешенный выбор бренда Dolce & Gabbana имел глубже смысл: основатели модного дома Доменико Дольче и Стефано Габбана часто отражают в своих коллекциях традиционные католические мотивы, перекликающиеся с личной историей Мелании – первой католички в должности первой леди США после Жаклин Кеннеди.

"Хотя невозможно точно сказать, какие именно махинации были применены для подготовки к такому знаменательному событию, Мелания, как и любая женщина в ее положении, всегда была готова выглядеть идеально подготовленной к тому, чтобы занять свое место в любой церемонии, которая бы от нее не требовалась", – подчеркнула Типпетт.

Появление Мелании на площади Святого Петра имело и личную нотку: церемония состоялась именно на ее 55-й день рождения. Она сидела рядом с мужем, имея очень спокойный, сдержанный и почти отстраненный от светского шума вид. Ее образ символизировал не только личную преданность традициям, но и умение быть частью большого исторического мгновения.

Контраст между супругами был красноречивым: если Трамп выглядел ярко и даже несколько провокационно в своем голубоватом галстуке, то Мелания демонстрировала почти ритуальное уважение к месту и моменту.

Стоит отметить, что еще в 2017 году Мелания Трамп уже демонстрировала умение придерживаться ватиканского протокола – во время встречи с Папой Франциском она также выбрала черную одежду Dolce & Gabbana и кружевную вуаль. Тогда это появление вызвало волну одобрения и сравнений с Жаклин Кеннеди.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дональда Трампа подвергли критике за его неудачный образ для похорон Папы Римского Франциска. По протоколу мужчины должны быть в темных костюмах, черных галстуках, с пуговицей того же цвета на левом лацкане пиджака, белой рубашке, а также в черных носках, черной обуви и пальто.

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