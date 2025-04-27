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Идеальный дресс-код: в наряде Мелании Трамп на похоронах Папы Римского увидели "скрытое послание"

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
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Идеальный дресс-код: в наряде Мелании Трамп на похоронах Папы Римского увидели 'скрытое послание'

Первая леди США Мелания Трамп в очередной раз подтвердила репутацию женщины, владеющей искусством политической одежды. Во время похорон Папы Римского Франциска ее сдержанный и красноречивый образ от Dolce & Gabbana стал примером идеального соблюдения дресс-кода, напоминая миру, что для нее мода – не просто эстетика, а тщательно продуманная речь символов.

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Для торжественной церемонии Мелания выбрала черное двубортное платье-пальто, традиционную кружевную вуаль-мантилью, перчатки и классические челноки Manolo Blahnik. Как отмечает Daily Mail, ее образ идеально отвечал требованиям Ватикана для женщин на подобных мероприятиях, в отличие от ее мужа, президента Дональда Трампа, проигнорировавшего строгий протокол и появившегося в ярко-синем костюме от Brioni с атласным галстуком и американским флагом на лацкане.

Идеальный дресс-код: в наряде Мелании Трамп на похоронах Папы Римского увидели "скрытое послание"

Журналистка и писательница Джейн Типпетт заметила: в поведении Трампа легко увидеть упрек правилам и желание противостоять системе, тогда как для Мелании этот выход стал очередной вехой в строительстве собственного публичного наследия. Ее взвешенный выбор бренда Dolce & Gabbana имел глубже смысл: основатели модного дома Доменико Дольче и Стефано Габбана часто отражают в своих коллекциях традиционные католические мотивы, перекликающиеся с личной историей Мелании – первой католички в должности первой леди США после Жаклин Кеннеди.

"Хотя невозможно точно сказать, какие именно махинации были применены для подготовки к такому знаменательному событию, Мелания, как и любая женщина в ее положении, всегда была готова выглядеть идеально подготовленной к тому, чтобы занять свое место в любой церемонии, которая бы от нее не требовалась", – подчеркнула Типпетт.

Идеальный дресс-код: в наряде Мелании Трамп на похоронах Папы Римского увидели "скрытое послание"

Появление Мелании на площади Святого Петра имело и личную нотку: церемония состоялась именно на ее 55-й день рождения. Она сидела рядом с мужем, имея очень спокойный, сдержанный и почти отстраненный от светского шума вид. Ее образ символизировал не только личную преданность традициям, но и умение быть частью большого исторического мгновения.

Контраст между супругами был красноречивым: если Трамп выглядел ярко и даже несколько провокационно в своем голубоватом галстуке, то Мелания демонстрировала почти ритуальное уважение к месту и моменту.

Стоит отметить, что еще в 2017 году Мелания Трамп уже демонстрировала умение придерживаться ватиканского протокола – во время встречи с Папой Франциском она также выбрала черную одежду Dolce & Gabbana и кружевную вуаль. Тогда это появление вызвало волну одобрения и сравнений с Жаклин Кеннеди.

Идеальный дресс-код: в наряде Мелании Трамп на похоронах Папы Римского увидели "скрытое послание"

Ранее OBOZ.UA писал, что Дональда Трампа подвергли критике за его неудачный образ для похорон Папы Римского Франциска. По протоколу мужчины должны быть в темных костюмах, черных галстуках, с пуговицей того же цвета на левом лацкане пиджака, белой рубашке, а также в черных носках, черной обуви и пальто.

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