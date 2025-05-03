Трамп после шутки о желании стать Папой показал себя в образе. Фото

После шутки о желании стать следующим Папой Римским президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не остановился. Он показал, как выглядел бы в одеянии понтифика.

Видео дня

Соответствующее "фото" он обнародовал в своей соцсети Truth Social вечером 2 мая. Республиканец не оставил никакой подписи – только изображение, сгенерированное искусственным интеллектом.

На нем Трамп сидит на кресле-троне в светлом одеянии, в украшенной узорами папской тиаре, с большим крестом на длинной цепочке.

Ранее у президента США спросили, кого он хотел бы видеть в роли следующего главы Католической церкви после смерти Папы Франциска. "Я хотел бы быть Папой", – ответил Трамп.

Он дал понять, что говорит несерьезно, потому что уточнил, что предпочтений у него нет. В то же время американский глава вспомнил об архиепископе Нью-Йорка Тимоти Долане.

"Должен сказать, что у нас есть кардинал из Нью-Йорка, который очень хорош, поэтому увидим, что будет", – добавил он.

Как писал OBOZ.UA, недавно Дональд Трамп объявил Соединенные Штаты победителями в двух мировых войнах. Он хочет праздновать Дни победы 11 ноября (Первая мировая) и 8 мая (Вторая мировая война).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!