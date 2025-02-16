Стала известна причина, почему Кейт Миддлтон не появится на церемонии BAFTA 2025

Британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон не появятся на торжественной киноцеремонии BAFTA 2025, которая состоится вечером 16 февраля в Лондоне. Оказалось, что они вместе с детьми отправились на отдых в Карибский регион в Америку.

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Как сообщает Daily Mail, семья Уэльских отправилась на частный остров Мюстик в четверг, через несколько дней после официального подтверждения Кенсингтонского дворца, что супруги не посетят церемонию. Это уже второй отпуск пары за последние месяцы – раньше они проводили новогодние каникулы на горнолыжном курорте.

По данным источника, принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети путешествовали бизнес-классом одним из рейсов British Airways, после чего прибыли в Сент-Люсию и частным самолетом добрались до Мюстика. Остров известен как излюбленное место отдыха британской аристократии и знаменитостей.

Также известно, что мать Кейт, Кэрол Миддлтон могла находиться на острове еще до прибытия семьи, празднуя там свое 70-летие.

Эксклюзивный остров Мюстик известен строгой политикой конфиденциальности, что делает его популярным среди знаменитостей. Здесь нет журналистов, а для посещения необходимо владеть виллой или получить персональное приглашение.

Ранее организаторы BAFTA рассчитывали, что принц Уильям и Кейт сделают общий выход на красную дорожку, что стало бы первым публичным мероприятием герцогини в этом году. Однако их планы изменились, и супруги пропустят церемонию.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кейт Миддлтон в ремиссии появилась на публике в компании принца Уильяма. Она чуть ли не в последнюю минуту приняла решение присоединиться к нему на церемонии в честь Дня памяти жертв Холокоста в Лондоне, Англия.

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