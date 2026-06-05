Сразу две культовых украинских группы вернутся на сцену: продюсер сделал сенсационное заявление

Продюсер Юрий Никитин анонсировал возвращение в украинский шоу-бизнес сразу двух легендарных групп. В будущем на сцене снова засияют коллективы NikitA и "НеАнгелы".

Видео дня

Сенсационное заявление продюсер сделал в интервью Славе Демину. Он не стал вдаваться ни в какие подробности деятельности групп или их состава, лишь отметил, работа над одним из проектов уже почти завершена.

"Группа NikitA сейчас возвращается. Тизерну тебе немножко, но ничего больше не расскажу. Поэтому, друзья, партнеры, спонсоры, продюсеры, давайте пишите – Nikita возвращается. Вы будете очень приятно удивлены тем, как. Кстати, возвращаются и "НеАнгелы". Сейчас большой запрос на качественную музыку", – поделился продюсер.

Как подчеркнул Юрий Никитин, работа над возвращением NikitA почти полностью завершена, тогда как группа "НеАнгелы" остается "открытой палитрой". Продюсер сообщил, что скоро начнется открытый кастинг в коллектив, а бывшие солистки Виктория Смеюха и Слава Каминская, скорее всего, больше не будут выступать дуэтом.

"Мы как-то общались со Славой и Викой, и я не увидел у них желания работать в группе, в этом формате. Но почему надо кастинг, потому что у них уникальные голоса. Таких голосов один на миллион. Поэтому я и сказал, что там неопределенная история, но я очень хочу вернуть этот проект в украинский шоу-бизнес", – рассказал Никитин.

Напомним, что группа "НеАнгелы" начала свою деятельность в 2006 году. За период развития карьеры участницы коллектива Слава Каминская и Виктория Смеюха выпустили пять студийных альбомов, многие песни из которых становились настоящими хитами. Однако в 2021 году группа прекратила свою деятельность.

NikitA была основана в 2008 году, а в ее первый состав входили Даша Астафьева и Юлия Кавтарадзе. Группа быстро обрела популярность среди аудитории благодаря динамичным композициям, ярким и иногда немного провокационным образам участниц. С 2017-го коллектив перестал выходить на сцену и выпускать новые треки.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что актриса Алена Лавренюк разоблачила, как Меладзе проводил кастинг в "ВИА Гру".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!