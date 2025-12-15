'Будет сауна, и тебе стоит пойти'. Известная актриса разоблачила, как Меладзе проводил кастинг в 'ВИА Гру'

Украинская актриса и звезда сериала "Кофе с кардамоном" Елена Лавренюк вспомнила, как проходила отбор в группу "ВИА Гра". По словам артистки, сначала Константин Меладзе провел кратковременный кастинг в автомобиле, а дальше менеджер продюсера обратился к ней с довольно странным предложением.

Лавренюк порекомендовали сходить в сауну с членами команды коллектива, от чего она категорически отказалась. Об этом актриса рассказала в интервью Алине Доротюк.

Шанс опробовать свои силы на кастинге в "ВИА Гру" Елена Лавренюк получила благодаря матери. Как поделилась артистка, в свое время мама развешивала много ее фотографий в помещении собственного отеля, а однажды на эти кадры обратил внимание менеджер Меладзе. Мужчина сообщил, что они ищут третью участницу в коллектив, и предложил Лавренюк пройти кастинг.

"Тогда я училась на первом курсе университета. Мне было 18 лет. Встреча прошла в машине. Константин Меладзе спросил, умею ли я петь и танцевать. Я ответила, что да. Я тогда была в подтанцовке Оксаны Билозир. Потом он спросил, где я учусь. Вечером у меня был поезд, но менеджер намекнул, что мне стоит остаться. Думала, может, надо показать, как я пою, танцую. Он сказал: "Понимаешь, сегодня будет сауна, и тебе стоит туда пойти". Я поехала домой вечерним поездом", – поделилась актриса.

По словам Елены Лавренюк, конечно, ее немного смутило то, что кастинг проходил в автомобиле, однако от Константина Меладзе не было никаких неприятных намеков. Они пообщались около 15 или 20 минут, а потом уже менеджер предложил ей пойти в сауну. Артистка подчеркнула: до сих пор не знает, кто на самом деле был инициатором такого приглашения.

После этой ситуации Лавренюк еще долго ждала, что ей позвонят и возьмут в группу. Однако в какой-то момент она увидела новый клип "ВИА Гры" и поняла, что не прошла кастинг.

