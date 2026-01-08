Спит на трех кроватях и путешествует только в фургонах: как живет самый высокий человек в мире

Самый высокий человек в мире Султан Косен, рост которого превышает 2,4 метра, вынужден приспосабливать почти каждую деталь своего быта к физическим особенностям. Из-за роста 246–251 см он не может спать на стандартной кровати, пользоваться обычным транспортом или летать экономклассом.

Детали его быта рассказали в Mirror. Во время путешествий он вынужден пользоваться только фургонами или автомобилями с большим салоном, поскольку обычное такси ему не подходит.

В самолетах Султан может летать только бизнес- или первым классом – в экономклассе физически не хватает места для ног. В отелях для него обычно сдвигают три односпальные кровати, чтобы он мог нормально спать.

Турецкого великана официально внесли в Книгу рекордов Гиннеса в 2009 году. Косен стал первым человеком за более чем два десятилетия, чей рост превысил 2,4 метра, а также его признали обладателем самых больших в мире ладоней и ступней.

По словам Косена, именно международное признание помогло ему почувствовать принятие своего роста. После подтверждения рекорда он начал путешествовать по миру, участвовать в мероприятиях и знакомиться с людьми из разных стран. Он не скрывает, что именно слава стала для него положительной стороной жизни с таким ростом.

Султан Косен родился и вырос в Турции. Еще в девятилетнем возрасте его рост превышал 153 сантиметра, и с каждым годом он продолжал стремительно расти. Во взрослой жизни бывший фермер достиг рекордных показателей – на момент измерений его рост составлял около 2,46 метра, а впоследствии, по его словам, увеличился до 2,51 метра.

Необычный рост стал следствием редкого заболевания – гигантизма, вызванного опухолью гипофиза. Из-за болезни у Косена начались серьезные проблемы со здоровьем, в частности со зрением: поле зрения сужалось настолько, что он видел только прямо перед собой. В детстве, по его признанию, сверстники его избегали, что привело к глубоким психологическим переживаниям.

Врачи обнаружили опухоль еще в подростковом возрасте. Первая операция не дала длительного результата, и новообразование появилось снова. Только повторное хирургическое вмешательство в 2008 году остановило дальнейший рост. Сам Косен неоднократно говорил, что без этой операции мог не выжить.

В 2013 году Султан Косен женился на турчанке сирийского происхождения Мерве Дибо. Свадьба состоялась в турецкой провинции Мардин. Его жена была примерно на 82 сантиметра ниже мужа.

До Косена титул самого высокого человека в мире принадлежал американцу Роберту Уодлоу, чей рост на момент смерти в 1940 году составлял 2,72 метра. В 2004 году рекорд также приписывали украинцу Леониду Стаднику, однако в 2009-м он отказался от повторного официального измерения.

В 2023 году статус Косена как самого высокого человека в мире пытались оспорить, однако он до сих пор остается одним из самых известных рекордсменов планеты.

