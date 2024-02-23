Самая маленькая женщина в мире и самый высокий мужчина встретились: 10 фото, которые не оставят вас равнодушными

На этой неделе в Калифорнии состоялась знаменательная встреча двух рекордсменов Книги рекордов Гиннесса – самого высокого мужчины в мире Султана Кёсена и самой маленькой женщины Джиоти Амге.

Разница в их росте впечатляет: 251 см. у Султана и чуть более 62 см. у Джиоти. Когда они позировали вместе, контраст был очевиден. Как пишет Telegraph, рекордсмены знакомы с 2018-го.

Почти шесть лет назад в Каире они вместе посетили Пирамиды Гизы, но такой поразительной фотосессии звезды соцсетей не сделали.

Султан Кёсен родом из Турции. Он официально стал самым высоким человеком в мире в 2009 году, но может похвастаться и другим рекордом: самым большим размером рук. Ладони Султана имеют 28,5 см от запястья до кончика среднего пальца.

Джиоти Амге, уже снискавшая славу актрисы в Индии и США, родилась с хондродистрофией, остановившей ее рост. Она меньше среднестатистического двухлетнего ребенка.

Несмотря на ощутимые отличия, Султан и Джиоти нашли общий язык. Они сделали серию фотографий, где ярко видно поразительную разницу между двумя рекордсменами.

На одних фото Джиоти взобралась на колени к другу, а где-то они просто стояли рядом.

Если присмотреться, то можно заметить, что ноги звезды сериалов едва достают до пальцев Султана на ногах.

Ранее OBOZ.UA писал, почему самая маленькая женщина в мире не выходит из дома без макияжа. В детстве ей не разрешали играть с другими детьми из-за хрупкого тела, но сегодня Джиоти Амге нашла выход из ситуации и общается с людьми через соцсети.

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