Спел о любви к Украине из Испании: Потап заговорил на украинском для раскрутки новых песен. Видео

Рэпер Потап, который с начала полномасштабного вторжения живет преимущественно в Испании, заявил о намерении записывать песни на украинском языке. Он показал видео с музыкальной студии в Барселоне, где анонсировал новый репертуар своего проекта Slavic Balagan.

В одном из роликов в Instagram Потап обратился к аудитории на украинском языке и намекнул, что, похоже, хочет вернуть украиноязычную аудиторию. Именно поэтому он опубликовал фрагменты из нескольких песен его будущего альбома.

"Записали альбом для Slavic Balagan. Не судите строго, у нас свое видение музыки. Впереди – долгая и кропотливая подготовка к релизу", – написал он.

"Дамы и господа, вы здесь не случайно. Мы сейчас покажем, какие треки будет делать Balagan на украинском", – сказал он на видео.

На опубликованных кадрах видно процесс прослушивания и записи новых композиций. Среди треков – песня с текстом о тоске по Украине и разлуке с семьей.

"Україно, Україно – як же я? Україно – там родина, тут сім'я. Україно, Україно – як же ми? Україно, я згасаю від самоти", – говорится в отрывке композиции, который Потап обнародовал в соцсетях.

Большую часть украиноязычных песен исполняет певица Дарья Шевченко – участница проекта Slavic Balagan.

В комментариях преимущественно положительные отзывы о новом украиноязычном репертуаре рэпера, который более 3 лет живет за пределами самой Украины.

