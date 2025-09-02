Потап рассекретил, сколько раз возвращался в Украину с 2022 года, и рассказал о недвижимости за рубежом

Продюсер-беглец Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко), который сейчас живет и развивает карьеру за рубежом, заявил, что после начала полномасштабной войны неоднократно возвращался в Украину. Рэпер не считает себя эмигрантом, мол, всегда зарабатывал деньги за пределами родной страны и для него почти ничего не изменилось.

Кроме того, как отметил артист, хотя он и проводит много времени за границей, пока не имеет там собственного жилья. Об этом он сообщил в интервью для YouTube-канала "Вершиленко & Ko".

"В общем все, что изменилось в моей жизни, я просто меньше бываю в Украине. Более 14 раз (возвращался в Украину с 2022 года. – Ред.). Это не просто. Тяжело выезжать просто физически, не говоря о бюрократических моментах", – высказался продюсер.

По словам Потапа, поскольку он давно работает на иностранном рынке, развил свою систему интересов и бизнесов в Америке, Европе и ОАЭ. После выезда из Украины рэпер живет в Барселоне, Испания, однако собственной недвижимости там или в другой стране не имеет.

"Но я имею офисы за рубежом, а именно в Барселоне, Майами и Дубае. Все под брендом Mozgi International", – сказал артист.

