'Состояние плохое': жена Лесика поделилась неутешительными новостями о его реабилитации после отравления и назвала мотив покушения

Жена украинского певца Лесика (настоящее имя – Олег Турко), Ирина, подтвердила, что артиста отравили перед концертом Натальи Бучинской, из-за чего у него остановилось сердце. По ее словам, сперва процесс реабилитации музыканта проходил хорошо, однако сейчас состояние его здоровья заметно ухудшается, поскольку врачи обнаружили стеноз аортального клапана.

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По мнению женщины, на жизнь ее мужа было совершено покушение из-за сильной ненависти, поэтому она обратилась в правоохранительные органы. Об этом избранница артиста рассказала в интервью Славе Демину.

"Нам сказали, что в организме обнаружили токсичные вещества и кардиальной причины остановки кровообращения нет. То есть нет тромбов, обрывов, кровоизлияний ни в голове, ни в сердце. Мы обратились в полицию сначала неофициально, потому что мы еще не знали, о чем идет речь. Возможно, кто-то что-то перепутал. Действительно так думали, пока мы не узнали, что количество тех веществ было несовместимо и губительно", – высказалась женщина.

Как отметила Ирина Турко, Лесик очень плохо переносит анестезию или любые подобные уколы, о чем всегда открыто рассказывал. Она предполагает, что этой слабостью музыканта могли воспользоваться, чтобы нанести ему вред. Поэтому избранница исполнителя написала заявление в полицию о подозрении на покушение на жизнь любимого, однако пока расследование не началось.

"Когда мы обратились с официальным заявлением, то нам начали передавать, что это недостаточная доказательная база. Заявление было написано о том, что я подозреваю покушение на жизнь. Адвокат должна была прописывать, что суицидальных настроений у него не было. Они мне отказали. Мы подали в суд на бездействие полиции, но судья мне тоже отказал. Все, дело закрыли", – поделилась жена артиста.

По мнению Ирины Турко, мотивом для нанесения серьезного вреда ее мужу не были финансовые вопросы или конкуренция в музыкальной индустрии. Она убеждена, что кто-то имеет сильную личную неприязнь к Лесику, поэтому и решил его отравить.

"Это что-то очень личностное. Зная Лесика 30 лет, я понимаю, насколько он хороший человек. Он имеет твердый характер, но на самом деле очень добрый и толерантный. Кто-то очень ненавидит его. Очень", – отметила женщина.

К сожалению, сейчас состояние Лесика довольно неутешительное. Врачи диагностировали ему стеноз аортального клапана – порок сердца, затрудняющий отток крови из желудочка. Из-за болезни музыкант очень слаб и не имеет силы даже выйти на прогулку.

"Сейчас состояние плохое. Мы месяц назад поехали на плановый осмотр и узнали, что уже две створки срослись. Он лежит постоянно, не хочет гулять, у него нет силы, синеют пальцы. Стеноз идет и продолжается. Если ничего не сделать, то...", – рассказала жена певца.

Напомним, что в начале декабря 2024 года Лесику стало плохо прямо во время концерта Натальи Бучинской. Музыкант упал на сцене, а как стало известно вскоре, у него остановилось сердце. Артиста срочно доставили в реанимацию. Позже состояние Лесика постепенно начало улучшаться, и он даже посетил концерт памяти Кузьмы Скрябина во Львове, где исполнил трек "Маршрутка".

Однако недавно на связь вышел товарищ артиста Julik и сообщил, что причиной его серьезных проблем со здоровьем стало отравление. По словам шоумена, из-за большого количества токсичных веществ Лесик пережил клиническую смерть.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Наталья Бучинская рассекретила, какое обещание ей дал Лесик перед тем, как у него остановилось сердце.

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