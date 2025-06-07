'Его цинично отравили и хотели очернить': друг Лесика раскрыл причину клинической смерти музыканта

Украинский шоумен и бывший участник группы "Дзидзьо" Julik поразил причиной, по которой у его коллеги по сцене Лесика (Олега Турка) возникли серьезные проблемы со здоровьем. По его словам, музыкант, у которого остановилось сердце во время концерта Натальи Бучинской, пережил клиническую смерть, ведь его намеренно отравили.

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Об этом артист заявил на личной странице в Facebook. Он отметил, что врачи обнаружили в организме Лесика много токсичных веществ, поэтому не давали четких прогнозов относительно его восстановления.

"Друзья, есть вещи, о которых страшно думать, не то, что говорить. Однако, я должен. Потому что молчание – тоже выбор. Но не мой. В декабре Лесик Турко пережил клиническую смерть. Официально – остановка сердца. Но это не была кардиология. И не болезнь. И даже не случай. В организме обнаружили токсичные вещества. Это стало причиной... Его отравили. И не просто отравили, а сделали это очень цинично, чтобы после смерти – могли еще и очернить. Врачи фактически не видели таких случаев, поэтому давали очень осторожные прогнозы на его восстановление. Но, несмотря на все, он не просто выжил – но и начал полноценно возвращаться к жизни", – написал шоумен.

Однако, к сожалению, недавно состояние здоровья Лесика начало ухудшаться. Как сообщил Julik, организм исполнителя не выдержал большого количества токсинов, поэтому у этого диагностировали стеноз аортального клапана – порок сердца, затрудняющий отток крови из желудочка. Артисту необходимо провести срочную и довольно дорогостоящую операцию.

Напомним, что в начале декабря 2024 года Лесик потерял сознание прямо посреди концерта певицы Натальи Бучинской. Как оказалось вскоре, у исполнителя остановилось сердце, поэтому его срочно доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что артист пришел в себя. Музыкант узнавал своих близких, однако не помнил, что происходило до того, как он потерял сознание.

Со временем самочувствие Лесика начало улучшаться, поэтому он вернулся домой. Друзья артиста смогли "вытащить" его на кофе и показали совместное фото с прогулки. В феврале этого года музыкант даже выходил на сцену. Лесик посетил концерт памяти легендарного Кузьмы Скрябина во Львове, где исполнил композицию "Маршрутка".

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