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"Его цинично отравили и хотели очернить": друг Лесика раскрыл причину клинической смерти музыканта

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
3,7 т.
'Его цинично отравили и хотели очернить': друг Лесика раскрыл причину клинической смерти музыканта

Украинский шоумен и бывший участник группы "Дзидзьо" Julik поразил причиной, по которой у его коллеги по сцене Лесика (Олега Турка) возникли серьезные проблемы со здоровьем. По его словам, музыкант, у которого остановилось сердце во время концерта Натальи Бучинской, пережил клиническую смерть, ведь его намеренно отравили.

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Об этом артист заявил на личной странице в Facebook. Он отметил, что врачи обнаружили в организме Лесика много токсичных веществ, поэтому не давали четких прогнозов относительно его восстановления.

"Его цинично отравили и хотели очернить": друг Лесика раскрыл причину клинической смерти музыканта

"Друзья, есть вещи, о которых страшно думать, не то, что говорить. Однако, я должен. Потому что молчание – тоже выбор. Но не мой. В декабре Лесик Турко пережил клиническую смерть. Официально – остановка сердца. Но это не была кардиология. И не болезнь. И даже не случай. В организме обнаружили токсичные вещества. Это стало причиной... Его отравили. И не просто отравили, а сделали это очень цинично, чтобы после смерти – могли еще и очернить. Врачи фактически не видели таких случаев, поэтому давали очень осторожные прогнозы на его восстановление. Но, несмотря на все, он не просто выжил – но и начал полноценно возвращаться к жизни", – написал шоумен.

"Его цинично отравили и хотели очернить": друг Лесика раскрыл причину клинической смерти музыканта

Однако, к сожалению, недавно состояние здоровья Лесика начало ухудшаться. Как сообщил Julik, организм исполнителя не выдержал большого количества токсинов, поэтому у этого диагностировали стеноз аортального клапана – порок сердца, затрудняющий отток крови из желудочка. Артисту необходимо провести срочную и довольно дорогостоящую операцию.

Напомним, что в начале декабря 2024 года Лесик потерял сознание прямо посреди концерта певицы Натальи Бучинской. Как оказалось вскоре, у исполнителя остановилось сердце, поэтому его срочно доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что артист пришел в себя. Музыкант узнавал своих близких, однако не помнил, что происходило до того, как он потерял сознание.

"Его цинично отравили и хотели очернить": друг Лесика раскрыл причину клинической смерти музыканта

Со временем самочувствие Лесика начало улучшаться, поэтому он вернулся домой. Друзья артиста смогли "вытащить" его на кофе и показали совместное фото с прогулки. В феврале этого года музыкант даже выходил на сцену. Лесик посетил концерт памяти легендарного Кузьмы Скрябина во Львове, где исполнил композицию "Маршрутка".

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