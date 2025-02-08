Музыкант Лесик впервые после остановки сердца вышел на сцену и исполнил песню Кузьмы Скрябина

Украинский певец и бывший участник группы DZIDZIO Лесик (настоящее имя – Олег Турко), у которого остановилось сердце прямо во время выступления Натальи Бучинской, впервые после инцидента вышел на сцену. Он посетил концерт памяти легендарного артиста Кузьмы Скрябина во Львове, где исполнил композицию "Маршрутка".

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Соответствующее видео появилось на Facebook-странице журналистки Марии Панчишин. Присутствовавшие на мероприятии поддержали исполнителя громкими аплодисментами.

"Ну что, угадаете кто сегодня впервые после всего вышел на сцену? Лесичек, ты молодец. Люблю страшно и горжусь еще больше! Как мало, оказывается, надо для счастья", – отметила под постом подруга певца.

Появлением Лесика на сцене были приятно удивлены не только слушатели, посетившие концерт, но и пользователи сети. В комментариях под роликом украинцы оставили немало приятных слов.

"Лесик Турко ты молодец. Друг, с возвращением. Так держать".

"Бомба – ракета – петарда!"

"Лесик, ты просто огонь".

Напомним, в декабре 2024 года музыкант Лесик потерял сознание во время концерта Натальи Бучинской во Львове. К артисту сразу подбежали несколько мужчин и отнесли его за кулисы, после чего вызвали скорую. Как оказалось позже, у певца остановилось сердце, и он попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Наталья Бучинская рассекретила, какое обещание ей дал Лесик перед тем, как у него остановилось сердце.

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