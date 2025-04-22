Солистка 'Лисапетного батальона' удивила, как в 60 лет стала любовницей состоятельного мужчины: у 'запретного' романа был трагический конец

В 60 лет жизнь Натальи Фалион, харизматичной солистки группы "Лисапетный батальон", кардинально изменилась. После смерти своего мужа, с которым она прожила всю жизнь, артистка пережила непростой этап – боль утраты, одиночество и внутреннюю борьбу. Однако именно в этот момент судьба подарила ей новую любовь – неожиданную, "запрещенную", и, как впоследствии выяснилось, настоящую.

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Мужчину звали Сергей. Интересно, что он был женат, но это не запретило артистке построить с ним отношения. Об этом исполнительница рассказала в интервью Алине Доротюк.

"Я за всю жизнь знала, что у меня есть муж, и вправо-влево посмотреть я никогда не могла", – откровенно поделилась певица. Ее преданность семье была абсолютной: всю жизнь Наталья прожила со своим избранником, не допуская даже мысли о других чувствах. Но все изменилось после трагедии: "Когда мужа не стало, я решилась на очень важный шаг. В тот момент, буквально, знаете, Бог так сделал, чтобы я не осталась одна. В моей жизни появился мужчина, просто упавший с неба".

Этот мужчина был ее поклонником, годами следивший за ее творчеством. Он пришел на концерт, подарил букет, начал писать письма, заботиться, поддерживать. И хотя Наталья сначала ощущала сопротивление и даже пыталась оттолкнуть его, он не сдавался. Он дарил ей особые вещи – не только букеты и слова, но и подлинное чувство потребности. Для нее, разбитой горем, это стало потрясением.

"Я сидела и часами сама себя долбала: "Наталья, тебе того не надо. Наталья, как ты можешь..." Но здравый смысл победил", – призналась певица. – "Я подумала: а что теперь – умереть вместе с ним? А если попробовать пожить? Попробовать быть любимой?"

Несмотря на все предосторожности, она отважилась. Думала – на несколько месяцев. А прожили они вместе три счастливых года. И в этом, говорит артистка, было все: романтика, нежность, поддержка, та самая жизнь, о которой она мечтала в юности. Однако их отношения оборвались из-за смерти любимого. Он не смог преодолеть ковид.

Ранее OBOZ.UA писал, что Наталья Фалион рассказала о "правильных" родственниках в России и их звонке 24 февраля. В стране-агрессоре проживает двоюродный брат ее мужа вместе с семьей.

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