'Мы так извиняемся...' Солистка 'Лисапетного батальона' рассказала о 'правильных' родственниках в России и их звонке 24 февраля

Украинская певица и солистка группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион поделилась, какой разговор состоялся между ней и родственниками из России в первый день полномасштабного вторжения. По словам артистки, она может назвать родню из РФ "правильными" людьми, ведь они попросили прощения за деятельность кремлевской власти и выразили слова поддержки.

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Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале Алины Доротюк. Исполнительница отметила, что в стране-агрессоре живет двоюродный брат ее мужа вместе с семьей.

"Могу сказать, что у меня правильные родственники. Еще в первый день (полномасштабной войны. – Ред.) они мне позвонили и сказали: "Наталья, мы так извиняемся за нашу власть". Для меня это было очень ценно, что видите, не все поддерживают, есть нормальные люди. Говорили: "Держитесь, мы с вами, мы волнуемся". Но мы почти не общаемся", – сказала певица.

Наталья Фалион также указала на одну черту, которая кардинально отличает украинцев и россиян. По словам солистки "Лисапетного батальона", наш народ – борцы, которые всегда сражались за свою свободу и независимость, а вот граждане РФ очень закомплексованные и запуганные люди.

"Очень жаль, что наши украинцы, которые поехали туда (в Россию. – Ред.) и живут годами, изменились. Их та государственная машина задавила, подмяла их сознание и действия. Они живут, потому что так надо. Этот дух борьбы где-то у них исчез", – высказалась артистка.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тамара Яценко рассказала о звонках родственников из РФ и встрече с российскими актерами, которые просили денег.

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