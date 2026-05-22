Украинский флаг не должен лежать на полу: лидер Imagine Dragons отдал дань уважения украинцам трогательным поступком на концерте. Видео

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
1,3 т.
Фронтмен американской группы Imagine DragonsДэн Рейнольдс – в очередной раз красноречивым поступком продемонстрировал глубокое уважение к Украине. Во время музыкального шоу коллектива в канадском городе Торонто поклонники бросили артисту сине-желтый флаг, однако он не долетел до сцены и случайно упал на пол. Однако звезда не позволил украинскому знамени долго там лежать.

Как только Дэн Рейнольдс заметил инцидент, попросил членов команды поднять флаг Украины и повесил его на стойку микрофона, не прекращая исполнять хит Whatever It Takes. Трогательный момент попал на камеру одного из присутствующих на концерте Imagine Dragons.

На ролик попала и бурная реакция аудитории на широкий жест Дэна Рейнольдса. В тот момент, как певец поднял украинский флаг, в зале раздались громкие аплодисменты и восторженные возгласы.

Лидер Imagine Dragons далеко не впервые отдает дань уважения украинцам на своих выступлениях. Так, например, во время заключительного концерта в рамках большого европейского тура в Лондоне знаменитость поднял все украинские флаги, которые зрители бросали на сцену. Тогда он не сказал ни слова, только гордо стоял с сине-желтыми знаменами под громкие овации поклонников.

Стоит заметить, что Лондон стал особой точкой в туре Imagine Dragons из-за контекста. Организаторы музыкальных шоу коллектива в Будапеште (Венгрия) и в Варшаве (Польша) запрещали приносить с собой украинские флаги, тогда как в Великобритании никаких ограничений не было. Украинцы использовали это как шанс выразить благодарность группе за поддержку Родины в войне.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что солист Imagine Dragons на сцене поцеловал флаг Одесской 122 бригады ТрО и показал знак победы.

