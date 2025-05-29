Солистка 'Крихітки', которая родилась в России, назвала неожиданную причину, почему выучила украинский язык в 14 лет: это спасало

Певица, продюсер и лидер группы "Крихітка" Саша Кольцова, которая родилась в РФ, однако в школьном возрасте переехала в Украину, поделилась, что начала активно изучать украинский язык в 14 лет. По словам артистки, для этого у нее была невероятно сильная мотивация, а именно любовь.

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Она испытывала романтические чувства к парню, который пытался общаться на чистом соловьином. Как призналась исполнительница в интервью Маричке Падалко, она считает, что тогда изучение украинского спасало ее от негативных жизненных событий.

"Любовь. Он старался говорить на украинском. И меня на самом деле это спасало несколько раз от очень плохих вещей, мне кажется. В 14 мы учились в лицее и между собой общались на русском. Но наши учителя тогда общались на украинском. Хотелось быть отличницей, ему нравиться. Для меня это было как-то так. А потом я познакомилась с киевской музыкальной сценой. Тогда это было модно. 1997-1999 годы это "Червона рута", эстрадные песни, радио, которое пыталось переходить на украинский", – рассказала певица.

В частности Саша Кольцова вспомнила, что в 20 лет работала копирайтером, а именно занималась адаптацией рекламы. Тогда представители одного косметологического холдинга, которым руководили в Москве, обратились к ней с просьбой не употреблять слово "кожа", потому что оно якобы "не красивое".

"Им не нравилось, как звучат украинские слова. Это русская линза, от которой надо избавиться. Некоторые люди, там старшего поколения, все еще смотрят из масштаба Советского Союза или "большой русской культуры", которая не защищает ни российское общество, ни украинское от насилия, порожденного в Советском Союзе. И вот тогда им казалось, что мы какое-то недоразумение здесь", – отметила знаменитость.

Саша Кольцова родилась 30 мая 1981 года в российском городе Капустин Яр Астраханской области. В юном возрасте она переехала в столицу Украины, где окончила лицей "Научная смена". Высшее образование артистка получила в Киевском национальном лингвистическом университете по специальности "французский и английский язык и литература".

Музыкальную карьеру Саша Кольцова начала в 1997-м, когда стала вокалисткой группы "Крихітка Цахес". Коллектив был популярным среди зрителей, однако со временем распался из-за смерти гитариста. В 2007 году коллектив возродился под новым названием – "Крихітка".

С 2017 по 2019 годы Кольцова была членом правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины, занимающейся согласованием представителей нашей страны на Евровидении. Кстати, именно она проводила переговоры со скандальной артисткой MARUV, чтобы та изменила свою позицию "искусство вне политики" и прекратила толеровать сотрудничество с россиянами и представила нашу страну на песенном конкурсе. Однако положительного результата от этого общения не было.

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