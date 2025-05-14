66-летняя Аурика Ротару наняла репетитора по украинскому языку и одной фразой поставила на место адептов 'какая разница'

Народная артистка Украины Аурика Ротару поделилась, что после начала полномасштабной войны довольно основательно подошла к совершенствованию украинского языка. По словам 66-летней исполнительницы, она решила нанять репетитора, чтобы идеально владеть соловьиным.

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Об этом знаменитость рассказала в интервью для проекта "Моя історія". Во время разговора с журналисткой певица несколькими словами смогла поставить на место всех сторонников позиции "какая разница". Звезда отметила, что язык – это оружие нашего народа.

"Я до сих пор совершенствую украинский язык. Считаю, что сейчас необходимо всем его знать. Украинский язык – это наше оружие. И сейчас очень это ощутимо. Украинцы очень сплоченные сейчас, очень сильные. Я тоже хочу стать частью этой силы", – сказала артистка.

По словам Аурики Ротару, заниматься с репетитором она решила из-за того, что с самого детства пела на соловьином, однако никогда на нем не разговаривала. Знаменитость объяснила, что закончила молдавскую школу, где даже не было предмета по изучению украинского языка.

"В паспорте у меня написано "молдаванка". Но в душе и сердце я украинка. Я должна знать украинский язык", – добавила исполнительница.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что сестра Софии Ротару дала редкий комментарий о певице, которая почти не выходит на связь.

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