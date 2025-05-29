'Не соглашалась, что не может обниматься с Лазаревым': всплыла правда о том, почему скандальная Maruv не поехала на Евровидение

Лидер группы "Крихітка" Саша Кольцова, которая в 2019-м была членом правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины, занимающейся согласованием представителей нашей страны на Евровидении, раскрыла, почему на самом деле скандальная певица MARUV не поехала на песенный конкурс. По ее словам, артистка не соглашалась, что на международной арене должна нести сугубо проукраинскую риторику и прекратить толерировать сотрудничество с россиянами, особенно в условиях войны на Родине, начавшейся в 2014-м.

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Как отметила Кольцова, они с командой в течение длительного времени вели переговоры с Maruv, чтобы донести ей свою точку зрения, однако положительного результата не достигли. Об этом она рассказала в интервью Маричке Падалко.

"У нее была хорошая песня, надо отметить. Окей, трек был сделан с музыкальной точки зрения хорошо. У нее были высокие шансы. Но мы 6 часов провели в переговорах тогда, когда я работала на "Суспільному". И мы не пришли к согласию. Я сейчас осознаю, что это непонимание того, что любое появление украинского артиста на международной арене – это ответственность за свою страну и за риторику. И она очень сильно не соглашалась с тем, что она не может обниматься с Лазаревым (сначала он осудил большую войну, однако быстро изменил позицию и начал подыгрывать российской пропаганде. – Ред.), потому что "он же друг." И мы пытались донести, что Анечка, у нас война. Уже тогда до полномасштабного вторжения. Ты талантливая, ты молодец, но ты должна понимать, что ты сейчас не артистка, которая сделала себя сама, сделала этот трек, что тебе никто не помогал. Ты не можешь сейчас позволить себе эту риторику, когда твоя страна воюет, когда твои соотечественники под российскими бомбами", – отметила солистка "Крихітки".

Однако Maruv поставила свои желания и интересы на первое место, поэтому в конце концов "Суспільне" не подписало с ней контракт о праве представлять нашу страну на Евровидении. Саша Кольцова откровенно призналась: тогда очень хотела сделать все возможное, чтобы скандальная артистка наконец поняла, что она является гражданкой Украины и осознала, какие месседжи должна нести.

"Украина обеспечивает комфорт. То, что мы все любим, этот наш прекрасный бытовой украинский мир, непостижимый сейчас для людей за рубежом. Этот хороший кофе, эта дружественность, эти удобства, эти люди, это волонтерство, это прекрасный украинский дух взаимоподдержки, который есть. Когда ты выходишь на международную арену, вне политики ничего не может быть, потому что политика – это люди, среди которых ты живешь. Если ты готов обниматься с врагом и петь чужому шоу-бизнесу, который инвестирует в танки, которые убивают, неправильно это", – высказалась артистка.

В частности Саша Кольцова вспомнила, что в тот период столкнулась с серьезной волной хейта, потому что Maruv не поехала на музыкальное шоу. Как отметила лидер группы "Крихітка", певица тогда даже лично связывалась с ней, немного посочувствовала из-за негатива. В целом они разошлись на адекватной ноте. Саше Кольцовой до сих пор обидно, что ее коллега по цеху остается по ту сторону понимания, что значит быть гражданкой Украины.

Напомним, что в 2019 году Maruv одержала победу на Нацотборе с песней Siren Song и не поехала на Евровидение, которое проходило в Тель-Авиве, Израиль. "Суспільне" не подписало контракт с исполнительницей во избежание чрезмерной политизации конкурса, поскольку вокруг нее разразился скандал из-за гастролей в России. Тогда певица не отказалась ехать с выступлениями в Москву, хотя это было одним из важных условий от НОТУ.

Уже после начала полномасштабной войны Maruv ни разу не высказалась относительно кровавой политики Кремля. Однако сотрудничества и с россиянами не избегала, ведь весной 2022 года дала интервью одному из глянцев РФ, где рассказала о своей беременности. Кстати, рожала скандальная артистка в Киеве. Хотя она и скрывает детали о личной жизни, попала в объектив камеры одного из пациентов частной клиники в столице. А вот после появления первенца на свет Maruv с мужем цинично сбежали из Украины. Позже даже появились предположения, что она вернулась на российскую сцену.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Maruv, которая стала корпоративной певицей, придумала циничную причину не выступать в Украине.

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