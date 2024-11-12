София Згоба представила Украину на Miss International 2024: как выглядела украинка и какое место заняла. Фото

Сегодня, 12 ноября, в столице Японии Токио стартовал финал конкурса красоты Miss International 2024. В этом году Украину на международной арене представляет 19-летняя София Згоба из Червонограда, Львовская область.

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Украинская красавица показала жюри национальный костюм – вышитое платье голубого цвета. По словам создателей одежды, образ освещал украинскую душу. Традиционное платье Згоба дополнила цветастым венком.

Кроме того, девушка приняла участие в показе купальников, выйдя на подиум в бикини красного цвета.

Как показала Згоба на своей Instagram-странице, в шоу также добавили роскошное дефиле, напоминавшее показ Victoria's Secret – конкурсантки прошлись перед жюри с большими декоративными крыльями, которые дополнили блестящие костюмы.

Згоба также вышла на сцену конкурса в главном вечернем платье, которое получило название "Звездное небо". Дизайнером наряда стал украинский модельер Андрей Аникеев. "Черный цвет напоминает о земле, которая испытала разрушения из-за войны, но покрыта звездами, олицетворяющими надежду на возрождение. Это платье не только воплощает украинскую красоту, но и передает глубокий символизм борьбы и надежды, которые так важны для Украины в это время", – говорится в сообщении Miss International Ukraine 2024.

Несмотря на это, украинка не вошла в топ-20 фавориток Miss International 2024. Стоит отметить, что в этом году в конкурсе не участвуют Россия и Беларусь, в отличие от Мисс Вселенная 2024. Вместо этого финалистками стали представительницы Австралии, Кабо-Верде, Доминиканской Республики, Кубы, Гондураса, Ирландии, Японии, Монголии, Нигерии, Южно-Африканской Республики, Южного Судана, Тайваня, Польши, Новой Зеландии, Чехии, Венесуэлы, Испании, Боливии и Вьетнама. Желаемую корону получила вьетнамская конкурсантка – 22-летняя Тхань Туй.

Напомним, счастливый билет на международную арену София Згоба обеспечила себе победой на конкурсе Miss International Ukraine, прошедшем в Киеве в прошлом году. Девушка, родом с Львовской области – успешная модель, работает с признанными во всем мире фэшн-брендами, а с февраля 22-го года еще и активно волонтерит и помогает военным. Подробности – читайте здесь.

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