Внучка Софии Ротару засветилась в курортной стране с мамой: где они отдыхают

Внучка певицы Софии Ротару, модель София Евдокименко засветилась на отдыхе за границей. Девушка опубликовала свежие фото из Рима, Италия. На одном из них она позирует рядом со своей матерью Светланой.

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Мать и дочь улыбались на фоне местного памятника – католической церкви Триниты-Дей-Монти. Для прогулки дуэт выбрал модные образы, надев парные солнцезащитные очки с голубым стеклом. "Побег с мамой", – написала София в Insta-stories.

Кроме того, внучка Ротару и ее мать наслаждались кофе в одном из итальянских кафе. На фото София обозначила геолокацию – "Рим". 23-летняя знаменитость также отметила, что стремится больше путешествовать. София призналась, что когда-то мечтает увидеть Токио и Киото.

Напомним, осенью 2024 года София Евдокименко раскрыла, как зарабатывает на жизнь за границей. Этим летом девушка открыла небольшой бизнес в Лондоне, связанный с уходом за собой. Модель отметила, что решила завести собственное дело после ознакомления с работой одного из косметических брендов. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что известно о бойфренде внучки Ротару, который является наследником одной из самых богатых семей США. Фото – смотрите здесь.

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