София Згоба представит Украину на конкурсе Miss International 2024 в Токио

Украина впервые с начала полномасштабного вторжения примет участие в Miss International 2024, финал которого состоится 12 ноября в Токио. За титул сразится София Згоба, которая покажет на конкурсе социальный ролик, освещающий экологические последствия войны в Украине.

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Путевку на международную арену красоты Софии Згоби обеспечила победа на конкурсе "Мисс Интернешнл", который состоялся в Киеве в прошлом году. Девушка, родом из Червонограда Львовской области, является успешной моделью, работающей с признанными во всем мире фэшн-брендами, а с февраля 22 -го года еще и активно волонтерит и помогает военным.

Нынешний конкурс в Токио поднимает тему устойчивого развития, согласно которой София выбрала собственную тему, которую будет транслировать на международной арене – ракетные атаки, взрывы и военные действия негативно влияют на экологию в Украине.

"На международных конкурсах красоты принято говорить о мире во всем мире и как можно говорить о мире, когда в Украине сегодня все еще идет война? Лучшее, что мир может сделать сегодня для устойчивого развития и будущих поколений – это остановить войну, которая разрушает нашу жизнь и экологию", – прокомментировала София Згоба.

Девушка покажет на конкурсе авторский социальный видеоролик, освещающий катастрофическое влияние войны на экологию Украины. Как из-за разрушения дамб, затопления шахт и распространения токсичных веществ от военной техники загрязняется вода, а из-за пожаров и разрушения инфраструктуры – воздух.

На сцене конкурса София Згоба появится в вечернем платье "Звездное небо", над которым работал украинский дизайнер Андрей Аникеев. Ткань на ней напоминает ночное украинское небо, усеянное звездами, отражающее силу и выносливость нашего народа даже в самые темные времена.