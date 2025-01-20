София Ротару трогательно поздравила с днем рождения любимого мужа, которому могло бы исполниться 83 года

Эстрадная певица София Ротару поздравила своего мужа Анатолия Евдокименко с днем рождения. Мужчина умер еще в 2002 году, но память о нем она лелеет по сей день.

Видео дня

20 января Анатолию Евдкименко могло бы исполниться 83 года. 77-летняя певица почтила его память в InstaStories.

Она опубликовала совместное фото с молодости. На цветном снимке пара стоит счастливой бок о бок.

Артистка лаконично подписала кадр, лишь добавив к нему эмодзы разбитого красного сердца.

В последнее время София Ротару почти не появляется в соцсетях, а во время своих редких появлений обходится лаконичными сообщениями. Так, она одной фразой и фотографией праздничной елки поздравляла украинцев с Новым годом. Так само она отметила Рождество.

Идентично певица избегает любых разговоров о ее политических предпочтениях и держит свое месторасположение в секрете. Личную информацию об артистке не рассказывают и ее родственники.

Ранее OBOZ.UA писал, что 30-летний внук Софии Ротару, позорно сбежавший из Украины, впервые за долгое время показал лицо. Певец опубликовал видео, как он занимается в спортивном зале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!